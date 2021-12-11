波音与中国飞协合作加强培训

波音公司和中国民航飞行员协会（中国飞协）昨天（10日）签署合作备忘录，以开展合作来促进中国飞行员的技术提升、提供更多飞行运行中的支持。

据中国航空新闻网报道，根据这份三年期协议，波音与中国飞协将探索更多领域内的合作机遇，包括飞行员培训与发展、安全管理和飞行运行中的新技术应用等。

波音公司飞行运行副总裁兼总飞行师波本（Craig Bomben）说：“中国已经发展出了世界上最安全的民航系统之一，中国的民航飞行员在其中发挥了巨大作用。波音非常荣幸可以深化与中国民航飞行员协会的合作伙伴关系，助力确保安全培训框架及相关工具和支持措施可以保障中国民航系统的后续发展。”

根据波音的预测，未来20年中国将需要8700架新的民用飞机和12.4万新的民航飞行员来支持其航空运输体系增长。针对这些飞行员和相关航空专业人员的培训将成为行业的一项重点工作，波音和中国飞协一致认为，双方通过携手合作将可以更好地支持这一进程。

中国飞协理事长张建强说：“中国飞协与波音公司的合作，在增进中国民航飞行安全、技术交流、促进良性互动等方面发挥着越来越重要的作用。今后，我们希望能够与波音进一步加强在大数据应用、智慧民航、绿色发展等方面的合作，共同为世界民航发展进步做出贡献。”

1992年以来，波音已经培训了近10万名中国航空专业人员，包括飞行员、维修技师、空管员和高级管理人员。