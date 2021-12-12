中国首台100kW超高功率激光器启用

中国首台100kW超高功率工业光纤激光器正式启用。

据财联社报道，锐科激光与南华大学联合研制的100kW超高功率工业光纤激光器及配套设备启用仪式前天（12月10日）在南华大学举行。据报，这台100kW超高功率激光器耗时六个多月研发而成，它主要进行了包括新一代R-QS输出光缆、超高功率合束器以及智能化控制系统这三大核心器件的升级，解决了输出端帽与高功率激光输出头高度匹配等多项技术瓶颈。

《中国激光产业发展报告》报告显示，2019年中功率中国国产光纤激光器占比继续提升，由2018年的54.90%提升至2019年的56.74%；2019年高功率中国国产光纤激光器的占比大幅提高，由2018年的34.48%提升至2019年的55.56%。

华金证券分析指出，激光器的生产制造难以实现自动化，人力成本占比高，因此中国企业在成本上具备较大优势。

据报道，激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。

与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备。