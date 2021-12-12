中国前财长批统计数据未准确反映经济负面变化

中国前财长楼继伟批评中国统计数据没有适当地报告负面的经济变化，政府高层人物如此罕见地公开作出批评，凸显了对中国数据准确性和可靠性的长期担忧。

一年一度的中共中央经济工作会议本月8日至10日在北京召开。据新华社10日发布的消息，为期三天的闭门会议研判，中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力；但是，楼继伟昨天（11日）在一个线上活动上称，这些根本就在中国的统计数据中看不到，能看到的统计数据都显示情况“非常好”。

“没有足够的数字反映（经济中）出现的负面变化”，楼继伟说。据彭博社报道，他并认为，这种单边性数据使得评估中国政府目前对“三重压力”的判断更加困难。“相比之下，美国的数据既报喜也报忧。”

楼继伟还称，尽管中国政府指企业和其它市场实体的数量在疫情下有增加，但实际上，它们很多都因为商业困境和注销困难而处于停滞状态。楼继伟说，类似的是，政府的数据统计了新增就业，但却没跟进这些就业人口在六个月或更长时间后是否被解雇了。

彭博社称，楼继伟在评论经济方面是出了名的直言不讳。在卸任财长后，他又出任中国全国社保基金会理事长直到2019年。

经济学家以及中国政府官员多年来一再对中国经济数据准确性提出质疑。在出了一系列数据造假丑闻后，中国国家统计局为此特意成立了统计执法监督局。统计局局长宁吉喆在2018年说，这些问题已是过去式。

随着中国国家统计局肩负起了更多的数据收集责任，中国统计数据的准确性在近年来确实有所改善，但外界的疑虑仍存。报道说，在经济成长统计数据稳定性以及中央和地方数据不一致方面，外界仍质疑数据的准确性。