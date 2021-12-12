今年多数海外中国地区基金收益为负

海外资管巨头旗下的中国地区(China Region)基金今年以来遭遇集体回撤，多数收益为负。

据中国证券报报道，美国晨星数据显示，截至前天（10日），美国晨星“中国地区”（China Region）类别股票基金的同类平均收益率为-5.36%。数据显示，同期中国大陆公募主动偏股类基金的平均收益率为6.65%。

哥伦比亚螺纹针投资(Columbia Threadneedle Investments)旗下的哥伦比亚大中国基金A(Columbia Greater China A)今年以来回撤达21.48%。资管巨头富达旗下的富达顾问中国区域基金A(Fidelity Advisor China Region A)年内收益率为-12.25%。联博中国股票基金A(AB All China Equity A)收益率为-11.21%。邓普顿中国世界基金A(Templeton China World A)收益率为-16.58%。

“中国地区”类基金，指的是投资于中国大陆、台湾和香港股票的投资组合。该分类下的投资组合至少将总资产的70%投资于股票，至少将75%的股票资产投资于一个特定地区。

业内人士指出，海外投资者对中国资产的投研需要学习，A股市场的短期影响因素较多，许多海外机构会常常从自己的研究框架出发，更关注标的的长期基本面，将短期信息视为噪音。但在实际操作上，长期的增长有时难以弥补短期频繁波动带来的损失。

