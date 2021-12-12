列举三项弱点 台国防部研判大陆攻台不易

台湾国防部列举解放军的三项弱点，认为当前大陆攻台不易。

据联合新闻网报道，台国防部向朝野立委提出《因应2025年中共全面犯台国军强化战力作法》，分析解放军攻台的方法与所面临的问题。

对大陆军队的能力评估，台国防部认为，首先，解放军正规登陆输具不足。要夺取台湾，须运送大量部队登陆实质占领台湾，才算完成任务。但大陆现阶段无法一次将所有部队送上台湾，须区分多梯队登陆，在兵力分散下，难以取得战力优势。

其次，解放军攻台须夺取港口、机场，实施行政下卸。因正规登陆输具不足，若以滚装货轮等非正规输具及运输机运送后续登陆部队，须先期夺占港口、机场。但台军固守，短时间占领不易，登陆行动将面临极高的风险。

台国防部又指，解放军后勤保障能力受限。登陆作战时，部队所需弹药、粮食、医药等后勤补给物资，均须通过运输机、船舰穿越台湾海峡运送 ，台军以海峡天堑优势及发挥联合截击作战效益，将导致解放军补给中断，严重减损登陆部队战力与作战持续力。

台国防部并分析，解放军目前难以全力攻台，因美、日基地邻近台湾，攻台行动受到严密监控，须保留兵力防范外军介入，并于印度、越南及南沙群岛等边界争议地区戒备，大陆备多力分，难以集中全力对台作战。