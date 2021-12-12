中国央行前行长：美国次贷危机不会在中国出现

中国人民银行原行长戴相龙今天说，中国不存在美国2007年出现次贷危机的形成机制，而且中国经济强劲增长，政府也对房地产市场的风险早有防范和化解措施。

综合凤凰网、澎湃新闻报道，戴相龙今天出席在上海举办的2021凤凰网财经峰会，并发表题为《中国现代金融建设的新征程》的开幕演讲。

戴相龙在讲到房贷问题时强调，中国不存在美国2007年出现次贷危机的形成机制，“我国（中国）经济强劲增长，每年有1000多万农民进城安家，城乡居民的住房需求不断增加；党中央、国务院及有关部门对房地产市场的风险早有防范和化解措施。”

戴相龙还说：“12月6日，中共中央政治局会议提出‘推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求’。中央银行已公布降低商业银行存款准备金比例，增加市场流动性。这些决策必将有效控制和降低房地产业的风险，促进房地产业健康发展和良性循环。”

谈到人民币国际化发展方面，戴相龙认为，人民币国际化是一个漫长的过程，不求短期内在国际运用程度，而应该把功夫用在深化和方便人民币可兑换，改进人民币境外结算，发展离岸市场等方面，提高国际金融界对人民币的认可度，适应人民币国际化的历史机遇。

他并预计，中国金融企业组织体系今后5至10年将保持稳定，但也需要完善。

戴相龙说，去年底在中国金融机构总资产中，银行业占90.5％，保险业仅占6.6％，在全社会融资规模中股本融资仅占2.9％，“这种狀况迫切需要改变。隨着金融科技的发展，预测大型商业银行的人员和设施将趋向过剩，支持大型商业银行审慎开展综合经营，不仅可以降低银行业管理成本，也可促进证券、保险等非银行金融业务的发展。”

戴相龙建议，对大型商业银行的综合经营试点进行评估和总结，权衡利弊，提出今后中国大型商业银行审慎开展综合经营业务的基本原则、组织形式、发展步骤和监管规则。