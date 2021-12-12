马英九期待侯友宜表态支持四大公投

台湾四大公投将于下周投票，新北市长侯友宜早前遭国民党内部质疑态度不明，台湾前总统马英九今天表示，期待侯友宜能在最后的阶段站出来“四个都同意”。

据台媒中央社报道，国民党在公投前的黄金周末总动员，马英九、国民党立法院党团总召费鸿泰、立委陈以信等人，今早前往市场进行公投宣讲，并扫街拜票争取支持。

马英九说，过去台湾没有任何政府向美国承诺可以进口含莱克多巴胺的美国猪肉（简称莱猪），国民两党在2012年于立法院达成“牛猪分离，排除内脏”的共识，而民进党政府去年所做开放莱猪进口的决定，完全违反当初立法院的决议。

马英九指出，台湾总统蔡英文不仅没有跟在野党商量，也让各部会乱成一团。

对于侯友宜对四大公投态度不明，马英九说，他知道国民党主席朱立伦已经有在跟侯友宜沟通，他期待侯友宜能在最后的阶段站出来“四个都同意”。对于前高雄市长韩国瑜昨天表态四个都同意，马英九说，这是很正确的做法，他对韩国瑜能加入感到非常欣慰。

台湾将在下周六（18日）举行公民公投，包含反对含莱克多巴胺的美国猪肉进口、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂和公投绑大选四项公投案。

其中，台湾是否扩大进口美国莱猪是此次公投最受瞩目的议题。外界认为，这项公投结果对于台湾正在申请加入的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）将造成很大影响。