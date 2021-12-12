台一变电所爆炸 30万多户停电

台北市一个变电所今早爆炸起火，一度导致新北市中永和、新店区、台北市文山区30多万户停电，甚至水场都因停电影响而暂停供水。

综合台媒报道，台北市万隆变电所今早9时42分因不明原因故障起火，台北市消防局于10点26分扑灭火势，事件虽没酿成人员伤亡，但导致台北新北（简称双北）地区30万5418户停电，部分地区停水。

据报道，经抢修后，这些地区已于下午1时7分左右全部恢复供电。至于供水方面，台北自来水事业处说，恢复供电后，目前各水场站均恢复正常运作。

针对变电所爆炸原因，台湾电力公司强调，这并非降压导致停电。

台湾电力公司指出，今天因为是假日，用电较低，预计备转容量率达12%以上，维持在供电充裕的绿灯。该公司并说，变电站设备故障起火时，备转容量率高于10%，相当充裕，电力系统也电压稳定，没有网传所指因降压造成停电情况。

上述事件发生后，国民党文传会主委凌涛批评，这次停电再次告诉全台民众，总统蔡英文号称的“点亮台湾”、“非核家园”，只会带来“缺电台湾”、“黑暗台湾”，造成台湾严重安全危机。

凌涛说，今早双北天气阴湿偏凉，并没太多冷气用电需求，因此民进党不可能再推托负荷过大才停电。再者，台湾今年已经发生三次大跳电——5月13日、5月17日、7月27日，甚至紧急启用正在岁修的核电机组来应急。

凌涛进一步指出，台湾因为民进党关掉一半核电而开始缺电，几年前就有许多专家学者曾警告政府，若台湾电力公司频繁降压将会造成电网系统潜在损伤，如今变电站爆炸导致缺电，情况已非常危险。

他强调，如果来临周六（18日）的核四重启公投无法通过，台湾进入非核家园，今天的民生缺电与国安危机就会成为常态。