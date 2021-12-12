王毅批美国喜欢把“不民主”帽子 扣在中国等头上

中国国务委员兼外长王毅今天在官媒撰文指出，美国和某些西方国家总喜欢把“不民主”的帽子扣在包括中国在内的一些发展中国家头上，其背后隐藏的是西方式的傲慢和对其他文明的偏见。

《人民日报》今天刊登王毅题为《弘扬真正民主精神，共创人类美好未来》的文章。

王毅说，人类社会正经历冠病疫情严峻冲击，世界格局又面临百年未有之重大变革。在这样的历史关头，如何正确认识民主、运用民主、完善民主、发展民主，帮助大家更好应对各种挑战，促进世界的和平稳定繁荣，是一个关乎人类前途的世纪之问。

他并说：“对这个问题，我们看到了各种各样的观点和态度。有的认为，只有西方民主才是标准答案，并在世界上强行移植和推广西式民主；还有的主张以一国的民主划线，挑动政治制度与意识形态之争，在世界上制造分裂和对立。毫无疑问，这些都不是真正的民主，而是假借民主之名的伪民主。”

王毅引述中国国家主席习近平的话称，民主是全人类的共同价值。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。

王毅强调，长期以来，美国和某些西方国家总喜欢把“不民主”的帽子扣在包括中国在内的一些发展中国家头上，其背后隐藏的是西方式的傲慢和对其他文明的偏见。

他说，中国共产党从成立那天起，就把民主理念印在了自己的旗帜上，把在中国实现真正和有效的民主作为自己义不容辞的责任。经过百年探索实践，中国共产党已经带领中国人民找到了符合中国国情的民主新形态——这就是习近平提出的全过程人民民主。

王毅也提到，个别国家仍在用过时的冷战思维看待21世纪的世界，热衷于打着民主旗号搞各种小集团小圈子，这实际上是对民主精神的践踏，更是在开人类历史的倒车。

“全球化时代的民主治理，绝不是小院高墙、脱钩断链，也不是保护主义、结盟对抗，而是应当坚持自由贸易，加强互联互通，追求互利共赢，推动全球化朝着更加公正、合理、普惠的方向发展。”

王毅最后说，中国将在继续发展完善本国民主的同时，坚定不移地捍卫国际关系民主化原则，坚定不移地做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，弘扬真正的民主精神。