张文宏：中国动态清零和新加坡动态开放均属各自最优措施

中国国家传染病医学中心主任张文宏说，面对疫情，中国的“动态清零”和新加坡的“动态开放”策略都是基于各自国情的最优措施。

据南方都市报报道，2021年大湾区科学论坛——生命科学分论坛今天（12日）举行，张文宏通过线上视频以“病毒与人类博弈：挑战与前景”为主题发表演讲。

张文宏以新加坡的“动态开放”举例，认为此举与中国的“动态清零”政策都是根据国家实际情况采取的最优措施。“他们实现动态开放，我们实现动态清零，目前来看，两个数据都非常好。”

张文宏说，目前新加坡每天的病例数有了大幅下降，且病死率也控制在一个较好的水平。

不过他也指出，按照钟南山的说法，病死率在0.3％-0.4%之间还不是最好的状态。张文宏说，冠病目前最困难的点在于它的病死率尚未达到如流感一般0.1%的水平，因此相关的防控措施还不能松懈。

张文宏认为，目前中国的“动态清零”防控政策赢来了非常好的战略空间。“这个时间为我们建立免疫策略提供了非常好的战略机遇期。”他认为，病毒的变异使得目前人们暂未知其最后结局。“如果是小的变异，可能造成季节性流感；如果是大的变异，出现基因的重配，这会出现流感的大流行。”

张文宏在最后展望了未来变异毒株奥密克隆传播的几个场景。他认为，最好的状况是该毒株毒力弱，出现局部传播或全球传播；尚可接受的状况是传播强、毒力较强，但疫苗加强针有效，因此要加快疫苗加强针的接种推广；而最严峻的情况，则是传播强，毒力较强，疫苗加强针无效，他认为，如果出现这一状况，就需要改变疫苗策略，收紧防控策略。