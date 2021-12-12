片仔癀董事长辞职 上任八个月市值增超800亿元人民币

“中药茅”片仔癀董事长潘杰宣布辞职。在他任职的短短八个月里，公司总市值已增超过800亿元（人民币，下同，160亿新元）。

据证券时报网报道，片仔癀12月9日发出公告称，收到董事长潘杰提交的书面辞职报告，因工作调整，辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。

潘杰的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，潘杰不再担任片仔癀任何职务。

今年4月份，片仔癀原董事长刘建顺因个人身体原因申请提前退休，潘杰接棒。直至递交辞职报告，潘杰的董事长职务任职时间仅八个月。

潘杰走马上任时，片仔癀总市值约2000亿元左右。而截至12月9日，片仔癀最新总市值为2811亿元，涨幅约40%。即潘杰任职的八个月时间里，片仔癀总市值增超800亿元，相当于平均每个月创造超100亿元市值。

与股价大涨相对应的，是片仔癀亮眼的业绩。

在潘杰任职董事长的两个多季度里，片仔癀业绩增幅明显：第二季度、第三季度的净利润分别达5.52亿元、9.19亿元，分别同比36%、96%。其中，第三季度净利润创下片仔癀成立以来的历史最高记录，单季度净利润超过去年全年的一半。

片仔癀产自福建漳州，名字中的“癀”，指的是“热、毒、肿、痛”，“仔”则是闽南方言中的语气词。意思是说，只需服用一片，即可消除各种癀症。

据介绍，片仔癀有消炎止痛、清热解毒、化瘀消肿的功能，对肝炎、胆囊炎、咽喉炎、中耳炎及一切炎症引起的疼痛、发热等症都有很好的疗效，还可以用于治疗疔疮肿毒、刀枪外伤、蛇咬伤、烧烫伤等。

片仔癀的配方和制药工艺属于“国家绝密级”，几百年来秘而不宣。但它的原材料却在包装上印得清清楚楚：麝香、牛黄、田七和蛇胆。分析认为，受冠病疫情影响，这些天然药材陷入供给不足、需求过旺的断供危机，今年来天然麝香价格已从每公斤30万元涨到40万元，进而推高了片仔癀价格。