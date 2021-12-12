民进党：国民党企图操作重启核四

民进党发言人周江杰今天指出，国民党企图把今早发生的发电设备故障，误导成“发电能源选择”致使停电，摆明想用移花接木手法，企图操作“重启核四（第四座核能电厂）”公投案，拿单一发电设备意外事件做文章，根本就是司马昭之心，路人皆知。

综合联合报、中央社报道，周江杰透过新闻稿指出，每当台湾发生因设备意外故障的停电事件，国民党永远都只有一招，就是不断喊“核四重启”，把过错怪到“非核家园”；而且好像只要一直喊“重启核四”，台湾的电力就会够用，刻意忽略核四根本还没有盖好，以及核安问题。

周江杰也说，国民党一直把台湾发电选择单押在核四上，忽略台湾其它多元能源发电发展，导致台湾在能源转型严重落后。他并说，如今国民党还拿设备意外停电，误导民众支持重启危险的核四。

周江杰表示，如果国民党主席朱立伦还是坚持要让北台湾1000万民众恐陷入核灾风险、不为下一代生长环境设想，建议朱立伦问问党籍县市长，像是新北市长侯友宜、宜兰县长林姿妙、苗栗县长徐耀昌，愿不愿意支持核四继续盖下去？愿不愿意让核废料放在这些县市？

他说，民进党政府除了推动能源转型，也积极在电网工程、输配电设备进行相关改善作业，就是为了确保供电稳定，让台湾产业发展永续稳定。

他强调，目前许多国际企业大厂用电趋势，是追求使用安全、干净的洁净能源，也就是绿能，为了能吸引更多企业赴台投资发展，民进党政府在2016年总统蔡英文上任后，马上推动能源转型，目的就是要解决国民党过去单押核四，导致绿能发展严重落后的问题，以及借由能源转型让台湾产业发展跟世界潮流接轨。

周江杰说，核四的问题，不论是盖在地震断层带上会引发核灾危险，或者是没有任何县市愿意接收的核废料问题，让危险核四再续建，都不应是台湾未来发电的选项。

台北市一个变电所今早爆炸起火，一度导致新北市中永和、新店区、台北市文山区30多万户停电，甚至水场都因停电影响而暂停供水。

事件发生后，国民党文传会主委凌涛批评，这次停电再次告诉全台民众，蔡英文号称的“点亮台湾”、“非核家园”，只会带来“缺电台湾”、“黑暗台湾”，造成台湾严重安全危机。

他强调，如果来临周六（18日）的核四重启公投无法通过，台湾进入非核家园，今天的民生缺电与国安危机就会成为常态。