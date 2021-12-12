国民党公投游行 侯友宜卢秀燕没现身

国民党今天在台北自由广场举办公投大型造势，党主席朱立伦、前总统马英九，以及执政14县市半数首长到现场，一同率领民众游行前往凯达格兰大道与秋斗民团会合，向民进党政府抗议；不过，新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕没有现身。

综合中央社、《自由时报》、TVBS新闻网报道，重启核四、反莱猪、公投绑大选、珍爱藻礁等四大公投将于下周六（18日）投票。国民党在公投前黄金周总动员，今天动员民众在自由广场举办“我同意！YES大游行！”公投大型造势，朱立伦、马英九、国民党前主席洪秀柱、江启臣及中广董事长赵少康都前来宣讲，向民众报告四个公投都同意的主张。

此外，身兼国民党副主席的嘉义市长黄敏惠、云林县长张丽善、南投县长林明溱、新竹县长杨文科、花莲县长徐榛蔚、台东县长饶庆铃及金门县长杨镇浯等蓝营执政首长，都到场表达“四个都同意”立场；彰化县长王惠美则派副县长到场致意，但新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕没有现身。

对此，朱立伦受访时说，相信接下来侯友宜会用具体行动支持公投，而卢秀燕已多次在议会等公开场合表达对公投全面支持，“大家不要被民进党见缝插针”。

朱立伦也说，今天到现场的县市长，或是在线上连线、或在各地为公投打拼的县市长，共同的目标就是展现民意，让民众能够在来临周六出来投票“四个都同意”。

此外，对于台北新北（简称双北）地区今早发生大停电一事，朱立伦回应说，台湾缺电已是事实，民进党再去掩盖事实，再不认真面对，只会把台湾的经济搞烂；因此，这次公投也是为了救台湾经济。

马英九受访时则指出，民进党政府一直不承认缺电很严重，再掩饰下去将来真的没办法回头。