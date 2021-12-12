广州市10名官员因大规模迁移砍伐市内树木被问责

广东省会城市广州的10名官员，因为大规模迁移砍伐市内树木而被问责，其中包括中共广州市委副书记罗冀京、副市长林道平等。

广东省纪委监委“南粤清风网”12日通报，根据广东省委部署，广东省纪委监委成立广州市大规模迁移砍伐城市树木事件问责调查组，对相关单位和人员存在的履职不力、失职失责问题进行深入调查，对广州市委副书记罗冀京等10名领导干部严肃问责。

其中，给予广州市委副书记罗冀京党内警告处分；给予广州市人民政府原党组成员、副市长林道平党内严重警告、政务记大过处分，免职处理；给予广州市人大常委会教科文卫工委主任（广州市林业和园林局原党组书记、局长）杨国权党内严重警告、政务降级处分，免职处理；给予广州市林业和园林局党组书记、局长刘先荣党内严重警告、政务记大过处分，免职处理；给予广州市林业和园林局总工程师粟娟政务记过处分。

同时，给予广州市住房和城乡建设局党组成员、副局长黄成军党内警告、政务记过处分；给予广州市交通运输局副局长周鹤龙诫勉处理；给予广州市越秀区人民政府党组成员、副区长江桂洪党内严重警告、政务记大过处分，免职处理；给予广州市越秀区建设和水务局党组书记、局长高耿恩党内严重警告、政务降级处分，免职处理；给予广州市越秀区文化广电旅游体育局党组书记、局长杨卫国党内警告、政务记过处分。

通报指出，广州市大规模迁移砍伐城市树木，严重损毁了一批大树老树，破坏了城市自然生态环境和历史文化风貌，伤害了民众对城市的美好记忆和深厚感情，是典型的破坏性“建设”行为，造成了重大负面影响和不可挽回的损失，错误严重，教训深刻。

通报称，要坚决防止城市更新中造成破坏性“建设”问题。要把为民造福作为最重要的政绩。要坚持用科学态度、先进理念、专业知识规划建设管理城市，尊重城市发展规律，尊重自然生态环境，尊重历史文化，尊重民众诉求，坚持科学决策、民主决策、依法决策，加强审批监管，完善专家论证、公众参与、风险评估、合法性审查等程序，下足“绣花”功夫，不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平。

根据广州林业和园林局今年公布的数据，广州全市绿地面积约为45%，行道树共约58.6万余株，其中近半是榕树，约有27.62万株。不过，今年以来，不少广州市民发现，身边的榕树突然被移除了，取而代之的，是黄花风铃木、凤凰木等新植小树苗，或是改为花卉草坪等。广州市住房和城乡建设局去年11月曾印发关于道路绿化品质提升的方案，显示全市七条主要道路，计划移除或砍伐树木4300多株，其中榕树超过3000株，该计划引起许多市民不满，据报更有人告到中央去，惊动了高层。

广东省政府12月6日发文，要求严格保护古树名木及其自然生境，在城乡建设和城市更新中禁止大拆大建，要为居民“留住乡愁”。