港教育局：未强制学校播放南京大屠杀纪录片

对于部分家长投诉学校播放南京大屠杀纪录片吓哭孩子一事，香港教育局回应称并未强制学校播放，同时强调学习抗日历史是对学生有意义的活动，不能回避历史。

据星岛日报报道，教育局昨天（12日）说，为纪念南京大屠杀及抗日战争死难同胞，并配合学校相关课程，教育局提供了学校悼念活动建议，供学校按校情参考运用。 学校教师就“南京大屠杀”备课后，可以决定选取有关纪录片或其他材料进行授课。

教育局说，有关片段包含纪录片，早已在香港免费电视台播出，并上载互联网页，属于公开资讯。影片也有提示“以下部分镜头可能会引起观众不安，敬请留意。”

教育局解释，学习抗日历史是课程一部分，学校让学生认识战争的苦难、百姓的逃难、大屠杀是国殇、世界各界谴责日军的侵略行径，并以珍视和平为最后目的，是有意义的学习活动，“历史就是历史，不能回避”。

教育局说，战争本身是残酷的，各界必须从历史中学会珍惜和平、尊重生命、宽恕别人、爱护国家。教育局会与业界不断改善及增加合适的教学资源，让学校及教师使用。希望社会各界理解认识国史是教好下一代重要一环，信任教育专业和教师的引导，不要被片面的言论误导。

今天（12月13日）是中国“南京大屠杀死难者国家公祭日”，香港教育局上月致函全港中小学校长，建议学校举行“南京大屠杀”悼念活动及讲座，包括播放纪录片。有家长投诉指屯门的保良局香港道教联合会圆玄小学上周四向一年级学生播放南京大屠杀片段后，部分学生恐慌嚎哭，引起家长不满。