阿里员工遭侵害案主角周姓女子被解雇

曾经轰动一时的阿里巴巴女员工遭侵害案主角周姓女员工，已被公司解雇。

据中国《大河报》前天（11日）报道，周姓女子说，她上个月底收到阿里旗下的浙江天猫技术有限公司寄来的解除劳动合同通知。

浙江天猫技术有限公司指女子通过在公司食堂拉横幅、发传单、用扩音器高喊，以及内网论坛发帖等方式，散布“遭到高管强奸、公司知情不处理”等虚假信息，引发社会强烈关注，给公司造成恶劣影响。这一系列行为已经构成在《阿里巴巴集团员工纪律制度》下的违规行为，即“对外发表或传播不当言论，或故意捏造、散布虚构的事实，或传播未经证实的消息，造成恶劣影响”的规定。

这起案件的起因是，周姓女子怒斥她7月出差时被灌酒侵犯。她的自述贴文在社交网络流传后，引发网民声讨阿里企业文化。中共中央纪委国家监委也强调，要铲除霸凌文化、酒桌文化等潜规则问题。

案件中曾因涉嫌强制猥亵被警方控制的王姓男上司、张姓客户两家亲属曾在网上多次发声，对案件细节及周某最初所写“8000字长文”提出质疑，并指周某存在“诬告陷害”。

原阿里副总裁李永和12月初起诉周姓女子名誉侵权。侵害案曝光后，有网民在微博发布了相信是女员工的抗议字句，指李永和知情却不处理，李永和过后辞职。

周姓女子首次接受媒体采访时也说，自己重度抑郁。