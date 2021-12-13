浙江新增74本土病例 绍兴发防疫问责“十条”

中国大陆昨天新增冠病本土病例80例，其中74例在浙江省，病例较多的绍兴市今天将启用气膜方舱实验室，并发布十条防疫追责问责新规。

中国国家卫健委网站通报，大陆昨天新增确诊病例101例，其中本土病例80例。浙江的74例本土病例中，绍兴市占55例、宁波市14例、杭州市五例；另外，内蒙古呼伦贝尔市五例，陕西西安市一例。

浙江绍兴市昨晚召开疫情防控新闻发布会通报，至12日21时，绍兴累计报告本土确诊病例107例，无症状感染者一例。其中，上虞区确诊病例105例、无症状感染者一例，越城区确诊病例两例，108例病例均为密接排查和全员核酸检测中发现。

绍兴自本月7日起已启用城市核酸检测基地，抽调百余名人员承担核酸检测工作，11日起，浙江省卫健委紧急调配组装气膜方舱实验室三个，预计12日24时前建设完成，13日投入使用。

据“绍兴发布”微信公号消息，绍兴市疫情防控工作领导小组还发出《关于进一步加强绍兴市疫情防控工作中相关追责问责的通知》，对在疫情防控工作中的违规违纪、失职失责行为进行严肃追责问责，具体内容有“十条”。

“十条”追责问责规定中包括，未严格落实疫情防控指挥部下达的命令指令，执行部署要求时搞变通、打折扣，甚至弄虚作假；核酸检测力量统筹不合理，动员组织不及时，现场管理混乱；防控物资供应不充分，民生保障不力，市场秩序维护不到位；对患者组织医疗救治不及时等。

问责内容还包括，制造、散布、传播有关疫情防控谣言和虚假信息，处置社会矛盾、风险隐患不力等。

通知称，存在上述情形及其他违反疫情防控相关规定的行为，将依规依纪依法，从严从重从快，追究相关责任人员的直接责任和领导责任。