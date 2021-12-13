丰子恺幼女丰一吟去世 享年92岁 

中国画家、翻译学家、丰子恺的幼女丰一吟，前天（11日）在上海龙华医院因病辞世，享年92岁。

据“丰子恺研究会”微信公众号消息，丰一吟的女儿崔东明等11日发布讣告说，上海市文史馆馆员、上海社会科学院文学研究所副译审、丰子恺之幼女丰一吟，于2021年12月11日13:18在上海龙华医院因病医治无效不幸去世，享年92岁。

根据丰一吟的遗愿，后事从简，不举行追悼会及告别仪式，遗体捐赠予复旦大学医科学院。

公开简历显示，丰一吟1929年5月生于浙江桐乡石门镇，中国著名画家丰子恺的幼女，上海作家协会会员、上海翻译家协会会员、上海市文史研究馆馆员。

丰一吟1943至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系，1951年起先后就读于上海苏侨俄专和中苏友协俄文学校，并兼任上海万叶书店编辑，从事俄文翻译工作，1978年编制转入上海译文出版社，1980年调上海社会科学院文学研究所工作，同时开始研究丰子恺生平和创作。

1994—1996年，丰一吟曾赴新加坡、菲律宾、马来西亚等地，为佛教慈善事业举行个人书画义展。

丰一吟一生翻译、著述很多。作为名人之后，她后半生都放在了研究和传承丰子恺艺术方面方面。丰一吟曾合编出版《丰子恺文集》，1998年撰写《潇洒风神——我的父亲丰子恺》，1999年合编《丰子恺漫画全集》及《爸爸的画》。

