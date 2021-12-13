消息：唐凤在民主峰会视频画面因一幻灯片地图被删减

路透社引述知情人士报道，台湾行政院政务委员唐凤上周在民主峰会演讲的视频被删减，原因是她演讲时使用的幻灯片中，出现了将台湾和中国大陆标示为不一样颜色的地图。

据路透社报道，该名知情人士透露，这张地图在她的视频中出现了大约一分钟，且引起了美国官员的惊愕，于是在白宫的要求下将唐凤正在进行小组讨论的画面切断，并以唐凤说话的音频取而代之。

知情人士说，白宫担心，在美国主办的峰会上，在地图上区分台湾与中国大陆，可能被视为与华盛顿的“一个中国”政策相抵触，因为在该政策下，华盛顿避免对台湾是否为中国大陆的一部分采取明确立场。台湾受邀出席此次峰会已表现出，在台湾在承受北京的巨大压力时，美国对台湾的支持。

针对此次事件，白宫没有正式发表评论。不过美国国务院称，屏幕共享的“混乱”导致唐凤的视频被关掉，只是一个“无心之过”。国务院发言人还说，“我们重视唐凤对此次峰会的参与，她展示了台湾在透明治理、人权和打击虚假信息问题上的世界级专业知识。”

唐凤在峰会上使用的彩色编码地图由南非非政府组织“CIVICUS”提供，该地图是按照公民权利的开放程度进行排名。地图展现了大部分的亚洲地区，其中台湾为绿色，是唯一被认定为“开放”的地区实体；其他地区，包括美国的几个盟友，都被标示为“封闭”、“压迫”、“阻碍”或“狭窄”，其中中国大陆、老挝、越南和朝鲜都被标示为“封闭”。

几分钟后，当主持人将焦点移回到唐凤时，画面已关闭唐凤的视频，只有唐凤的音频，以及一张标题为“台湾部长唐凤”的截图。随后，屏幕上出现的免责声明称，“本小组所表达任何观点纯属个人立场，不一定反映美国政府的立场”。

有消息来源告诉路透社，该地图立即引起美国官员的愤怒，白宫国家安全委员会因担心唐凤似乎将台湾单独视为“一个国家”，而愤怒地联系国务院。华盛顿也就此事件向台湾政府投诉，台湾政府则对唐凤视频被删减而感到愤怒。

这名消息人士还称此举是过度反应，因为地图本身并无涉及国家边界。该消息人士认为，白宫国家安全委员会愤怒的原因是，在峰会开始之前，这张幻灯片并没有在演讲彩排时出现。

第二位直接参与峰会的消息人士称，录像厅操作员是按照白宫的指示行事的，“此举显然是出于政治考量”，并补充道，“这也完全是内部的过度反应”。