中国专家：绝大多数人春节该回家可以回家

对于今年春节能否回家过年的问题，中国著名流行病学专家曾光认为，绝大多数人该回家可以回家，但如果回家没有急事最好还是就地过年。

据凤凰网财经昨天报道，“2021凤凰网财经峰会”12日-13日在上海举办，曾光在特别对话环节解答网友关心的问题。对于网友最关心的今年春节能否回家过年的问题，曾光明确表示，“我觉得绝大多数，该回家可以回家。”

曾光还提醒网友，如果回家，路上还是要注意防控，沿途戴好口罩，如果想更保险一点，甚至可以戴上眼罩，以及带洗手液，多洗手等。

曾光也说，春节回家是个笼统的问题，需要综合考虑，到时是否能够顺利回家还要看多方面的因素，比如是否是绿码；所在的城市的风险级别等。

另外，曾光表示，如果回家没有急事最好还是就地过年。

中国媒体此前报道，元旦春节假期将至，多地已发布通知，倡导就地过年。

河北张家口经开区本月9日通知，全区党政机关、事业单位和国有企业干部职工要率先垂范，一律在本地过年，一律不出境，不前往高风险地区，尽量不离开当地，确有需要的要严格审批管理。

广东中山市三乡镇疫情防控指挥部办公室已于9日向镇内企业发出倡议，广大企业要鼓励员工就地过年，形成“非必要不离广东”的共识。

广西凭祥市疫情防控工作领导小组指挥部办公室5日也在《关于实施凭祥市门店、商铺疫情防控 “十个一律”的通知》当中提到，门店、商铺人员一律倡导就地过年、网络拜年。

对于多地发出“就地过年”的通知，《环球时报》总编辑胡锡进昨天在微博发文评论，他认为，上述通知代表了把防疫置于首位的高度谨慎态度，这样的态度有道理，但不应让安排就地过年成为基层政府的“政治正确”或者“政治保险”。

胡锡进写道，就地过年不是不能倡导，但倡导不应出于泛泛的担心和“保险起见”，应当有相应的科学和政策依据，相关决策过程应当尽量透明。

他还说，要求就地过年的权力不能完全属于各地基层政府，而应由国家卫健委做出全国性建议，各省结合本地实际形成基本政策，各县市不能为了不出问题，就自行采取影响公众基本生活的特别防疫措施。

他提醒说，如果各地都不仅“安全第一”，并且“保险第一”，再相互效仿，那么就地过年的倡导和要求可能很快就在全国推开，但那不是科学精准防疫，而会成为政治性的过度防疫。

胡锡进表示，疫情显然短期内过不去，但除了防疫，生活要继续，经济也要继续，“动态清零的意义就是要让防疫的代价最小化，而不是不问代价”。

