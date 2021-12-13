民调：愈年轻的台湾人愈认同台湾民主

一份民调显示，近七成受访台湾民众认为台湾是“民主领先的政体”，且世代差异明显，愈年轻的受访者愈认同台湾民主自由价值。

据台湾中央社报道，中华亚太菁英交流协会今天在台北举行“2021中国人权观察”暨“美中互动下的两岸关系”民调座谈会。

会上公布的民调显示，在被问到美国邀请台湾参加民主峰会是因为“台湾是民主领先的政体”，认同的受访者有68.9%，不认同14.5%，16.7%未表态。

对于前总统马英九说台湾已经是“不自由的民主”，认同的受访者仅为24.7%，不认同66.6%，8.7%未表态。

参与座谈会的民进党立委罗致政说，这份民调显现出明显的世代差异，对台湾是领先民主政体这题，认同最高的是20至29岁的受访者，达77.7%，之后随年龄增加而减少，说明新世代更认同台湾民主，也更感骄傲。

罗致政称，在这份民调中，针对马英九“台湾是不自由的民主”说法及国民党参加海峡论坛等行为，年轻族群都有显著的不认同，“国民党显然与年轻世代脱节，且愈走愈远。”

他说，国民党在重要关键问题上与台湾年轻人有很大落差存在，作为台湾最大的反对党，国民党若继续与台湾主流、尤其年轻世代民意脱离，可能也是台湾的危机。

这份民调访问于12月10日至11日展开，访问1073位成年人，抽样误差为正负2.98%。