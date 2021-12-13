【图集】南京大屠杀死难者公祭 孙春兰出席

今天（12月13日）是中国第八个南京大屠杀死难者国家公祭日，中共中央、国务院上午在南京举行死难者国家公祭仪式，出席仪式的中共政治局委员、国务院副总理孙春兰宣示，以史为鉴、开创未来，坚定不移走和平发展道路。

公祭仪式现场国旗下半旗，约3000名各界代表胸前佩戴白花参加。（中新社）

据新华社报道，公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行，现场国旗下半旗，约3000名各界代表胸前佩戴白花参加。

仪式开始全场高唱《中华人民共和国国歌》，随后全场向死难者默哀，南京市拉响防空警报，汽车停驶鸣笛，行人就地默哀。默哀之后，解放军仪仗大队16名礼兵将八个花圈敬献于公祭台上。

中共政治局委员、国务院副总理孙春兰今天出席南京大屠杀死难者国家公祭仪式。（新华社）

孙春兰出席公祭仪式时发表讲话说，今天隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式，深切缅怀南京大屠杀死难者，缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄，宣示中国人民以史为鉴、开创未来的庄严立场，表达坚定不移走和平发展道路的崇高愿望。

全国人大常委会副委员长丁仲礼主持公祭仪式，全国政协副主席何维和中央军委委员、军委政治工作部主任苗华出席。

今天上午10时，南京城上空响起警报声，主城区范围内道路上行驶的机动车停驶鸣笛，驾乘人员下车为死难者默哀。（中新社）

中国十二届全国人大常委会第七次会议在2014年2月通过决定，以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

今年是南京大屠杀发生84周年，江苏省在公祭日前后组织开展18项群众性宣教活动。今天除举行国家公祭仪式外，同时安排了六项悼念纪念活动，包括升国旗、下半旗仪式，南京市各区同步举行悼念活动，全国抗战主题纪念馆同步举行悼念活动，组织海外华侨华人社团同步开展悼念活动，组织“世界和平法会”，以及举办“烛光祭”活动。

据统计，南京侵华日军受害者援助协会登记在册的在世幸存者目前仅剩61人。