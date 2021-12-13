江苏要求校外培训预收费先缴至机构监管专户

江苏省要求，全省中小学学科类校外培训机构的预收费先缴至监管专户，根据培训进度拨付至培训机构自有资金账户，以预防“退费难”“卷款跑路”等问题发生。

据澎湃新闻报道，江苏省教育厅官网10日公布《关于全面开展学科类校外培训机构预收费监管工作的通知》。该通知由江苏省教育厅、省发改委、省市场监管局等七部门联合发布，并已下发至各设区市、县（市、区）。

通知明确，培训机构须开立预收费监管专用账户，将预收费资金与自有资金分账管理。预收费应先缴至监管专户，从监管专户向机构自有资金账户拨款时根据培训完成进度，按实际课消，逐课拨付至培训机构自有资金账户。要将培训机构所开课程、收费时段、收费渠道、退费安排、使用合同文本和开具发票等事项一并纳入监管，全面系统规范培训机构预收费行为。

通知要求，培训机构一次性收费不超过3个月或单科不超过60课时，两者同时进行的，应选取收费时段较短的方式；收费必须使用监管专户，培训机构应按规定开具发票，发票内容应按照实际销售情况如实开具。

通知还提及，各部门要将预收费监管列入对校外培训机构的日常监管、专项检查、年审年检和教育督导范围，对培训机构监管专户实行动态监测，根据风险程度，向社会发布风险警示。建立健全校外培训机构信用监管机制，加强预收费行为信用管理，依法依规认定失信行为，强化失信联合惩戒。

中国今年7月发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”意见出台后，校外教培行业受到重创，大批培训机构停业或倒闭，“卷款跑路”情况时有发生。