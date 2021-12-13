下午察：郭广昌押复必泰疫苗押错宝？

中国大陆企业上海复星医药拥有BioNTech冠病疫苗的“大中华地区”代理权，并将之命名为“复必泰”（新加坡称辉瑞）。这款疫苗在香港、澳门、台湾均已使用，惟在中国大陆迟迟未能派上用场。

BioNTech疫苗是由德国生技公司BioNTech与美国药厂辉瑞（Pfizer）合作推出的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

8月下旬的复星医药2021年二季度财报显示，其mRNA疫苗仍处二期临床。与此同时，由中国的沃森生物开发的的mRNA冠病疫苗已进入三期临床阶段，与复必泰形成直接竞争，甚至可能爬头。

沃森生物研发的冠病mRNA疫苗。（互联网）

彭博：中国全方位倡导爱国主义

彭博社今天发出题为《亿万富翁在中国押注辉瑞疫苗未有收获》的报道，把复必泰在中国迟迟未获批，与中国全方位倡导爱国主义，包括在抗疫领域力主使用国产冠病疫苗联系起来。报道认为，受中国国内政治因素影响，中国企业大亨和其外商伙伴显得尤其脆弱，他们需听命于北京的政治决定。文章所说的富豪大亨，指的是复星国际董事长郭广昌。

分析人士认为，复必泰最终能否在中国大陆获批上市还说不准，因监管部门并未公开说明为何延审。报道引述华兴证券（香港）公司资深分析员赵冰称，如果冠病疫苗和药物在中国大陆能否获批“成为一个政治议题，而不是经济或生物议题”，那么国际药剂公司的相关产品可能将被拒于中国门外。

赵冰说，即便外国疫苗最终获准在中国大陆上市，也会因为须面对中国国产疫苗的竞争，能够施打的数量将很有限。他表示，不确定复星能够抢占多少市场份额，“但看来肯定不太乐观”。

报道也将复必泰在大陆受挫，与多位有影响力的中国富商受官方掣肘联系起来，包括马云的蚂蚁金服上市被喊停，马化腾的腾讯公司旗下网游业务受限制。报道认为，中国领导人如今也要在医药领域展现中国自制疫苗的能力，将中国疫苗推广到全世界，做为北京地缘政治影响力的延伸。

郭广昌个人净值缩水

报道也说，复必泰在大陆市场面对的不确定性，对54岁的郭广昌来说是个打击。

郭广昌近年来将复星集团重点转向医疗领域。复星医药股价目前较8月高峰回落逾40%，郭广昌个人净值，也由去年高峰46亿美元缩减为35亿美元。中国经济放缓和冠病疫情等因素，也导致复星旗下的零售和旅游业务受冲击。

有“中国版巴菲特”之称的郭广昌。（互联网）

有“中国版巴菲特”之称的郭广昌，1989年毕业于复旦大学哲学系。

1992年放弃出国，辞职创业，和四个同学一起凑足了10万元，办了一家当时不常见的信息咨询和调查专业公司，起名叫广信科技咨询公司，第一年就赚了人生中的第一个100万。

1993年，郭广昌把广信更名为复星。经过专研，他们在母校找到了研究院一种新型基因诊断产品，名叫PCR乙型肝炎诊断试剂，这也为复星赚到了第一个1亿元。

同年6月，郭广昌率领团队转向主攻房地产销售和生物医药领域，随后开启了一系列的版图扩张。复星集团先后投资保险、医药、健康、房地产、钢铁、矿业、零售、服务、金融和其他投资、资产管理等领域，也使该集团成为中国最大的民营企业之一，

2007年，复星国际赴港上市，郭广昌初次尝到资本市场的甜头。之后，他效仿巴菲特进行多项并购，单在2014年，复星就完成了11桩海外并购。

2015年12月，郭广昌一度传出“失联”。据报道，复星系当时发布公告确认郭广昌在协助相关司法机关调查，三天后他平安返家，并公开现身。2017年7月又冒出郭广昌“失联”传闻，复星集团发布声明称，那是“网上炒作纯属谣言及恶意诽谤”，郭广昌本人也在与投资者交流的电话会议上辟谣说，“有些人忙着造谣，我们一直在忙着工作”。

郭广昌在“失联”和“被失联”后仍站稳步伐，这次押宝复必泰，是否押对宝还不知道。但复星所代理的复必泰，目前在声势上似乎落在中国国产mRNA疫苗后头。

复必泰属“外籍选手”

这款国产mRNA疫苗由中国解放军军事科学院军事医学研究院及两家中国民营制药商，苏州艾博生物科技有限公司和在深圳上市的云南沃森生物技术股份有限公司合作研发。

每日经济新闻上月报道，这款疫苗或将率先取得mRNA疫苗国内上市的首张入场券。

《财经》杂志早在9月报道称，中国mRNA冠病疫苗马拉松赛只剩复星医药和沃森生物仍有可能“逐梦决赛圈”。报道指出，复星医药的复必泰严格来说，属于“外籍选手”，研发技术全部来自BioNTech，复星医药仅进行代理、区域内商业化的工作。

言下之意，复必泰非国产，沃森生物那款才名副其实。对北京而言，国产mRNA疫苗无疑将被视为中国冠病疫苗研制能力足以媲美西方的例证之一。

在深圳上市的云南沃森生物技术股份有限公司。（互联网）

据业内人士披露的沃森生物8月份会议纪要，公司对疫苗投产获批前景表示乐观。公司预测，如果顺利投产，那么mRNA疫苗的国内外需求将为20-30亿剂。按照海外定价17-20美金/剂，中国国内定价小于14美金/针的方式计算，20亿剂的销售量就会带来超过300亿美金的销售收入——相当于沃森生物2020年全年营收的66倍。

相较之下，复必泰早前传出7月前将成为大陆首款获批的外国冠病疫苗，却一直是只闻楼梯响，未见有宣布。

郭广昌8月在中期业绩发布会上说，复必泰疫苗在中国大陆的“审批进展正常”，疫苗不是复星国际的全部，“无论结果如何都没关系”。11月底有传闻称，因疫苗仍未获中国官方批准上市，复星疫苗事业部可能裁员10%，复星医药否认。

mRNA疫苗是目前全球有效力最高的疫苗。据BBC中文网报道，临床试验显示，中国科兴疫苗有效率为50.4%，国药疫苗有效率为79%，而采用mRNA技术的莫德纳和BioNTech的有效率均为95%左右，中国的现有灭活疫苗的有效力不及mRNA疫苗。

按理说，在自产mRNA疫苗未出炉前，中国最快速的做法是批准任何一款外国mRNA疫苗上市。但《华尔街日报》今年8月曾引述知情人士称，中国卫生部门担心，复必泰疫苗获批会导致中国民众对国产疫苗产生怀疑，这可能扰乱中国的疫苗接种计划。中国希望利用国产疫苗在年底前实现疫苗接种目标，延迟引入复必泰可为中国国产mRNA疫苗争取更多时间。

官方的疫苗战略考量，在某种程度上打乱了复星的计划。

复星此前同意投资1亿美元与BioNTech成立一家合资企业，在中国设厂制造BNT疫苗，每年剩产10亿剂疫苗。但据报，合资企业目前未在运营，区域的BNT疫苗供应仍来自德国厂房。

台媒：台湾成大中华地区BNT最大市场

此外，复星医药按合约要在2020年底以前，支付1.41亿美元给BNT，以确保今年在中国大陆能供应1亿剂疫苗。最后，部分疫苗是由台湾民企鸿海、台积电和慈善团体慈济吃下，它们向复星采购，再赠与台湾政府。

台湾总统蔡英文（右）6月18日接见台积电董事长刘德音（左一）与永龄基金会创办人郭台铭（左二），三方达成共识，疫苗采购愈快愈好，且必须原厂制造、原厂包装、直送台湾。（互联网）

台湾《联合报》报道，就大中华区来说，台湾共采购BNT疫苗1500万剂，香港采购了850万剂，澳门采购了15.9万剂。

台湾朝野今年上半年为采购BNT疫苗不顺而吵翻天，并因上海复星独家代理大中华地区的BNT疫苗而牵扯敏感的两岸因素。结果，大陆现在还不准打BNT，台湾反成大中华地区BNT最大市场。

而在去年上半年拿下BNT代理权而被视为赢家的上海复星，现在只能等看大陆官方是否在自家国产mRNA上市后，也批准BNT使用。赢家还未真赢，只能等。