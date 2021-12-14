消息：中国为企业偿还美元债加速资金出境审批

消息人士透露，中国监管机构已为中资企业尽快偿还美元债务大开绿灯，企业从换汇到汇出均可充分享受便利。

据彭博社报道，知情人士称，在10月底中国国家发改委与外汇管理局召开企业外债座谈会前后，相关监管机构即已开始显著提高对企业偿还美元债所需资金的汇兑及汇出的审批效率，外汇局各地方分支都为此预备了充足的换汇额度。

相比之下，知情人士说，此前企业为偿还美元债进行的换汇曾有比较严格的额度限制，若超过了当地外汇局的限额，需要向国家外汇局和央行报批，审批费时较长，相应汇出审核也较严格。

中国外汇局通过电子邮件回复问询时说，相关内容均不属实。外汇局并称，将配合相关部门，敦促境外发债企业及其股东，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。

外汇局在回复中说：“对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，外汇局在现行外汇管理政策框架下提供必要的支持和便利。”

随着恒大事件令中资地产的偿债压力日渐暴露，中国发改委外资司于10月会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会，称将继续在外债备案登记、资金出境等方面满足企业合理合规的外债置换和偿付需求。

彭博曾援引知情人士报道，发改委和外汇局等监管部门督促房企按时偿债之际，也计划在政策允许范围内给予一定偿还外债的便利。

中国房地产商美元债兑付危机仍在延续，周一世茂集团美元债和股价就突然下跌，凸显了投资者对中资房企健康状况的担忧。

对于近期美元债市场的波动，中国央行行长易纲上周就表示，香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。