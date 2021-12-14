星巴克被曝食安问题 江苏无锡市监局行政约谈

美国咖啡连锁店星巴克被媒体曝光在中国江苏省无锡市两家门市使用过期食材，江苏省无锡市场监督管理局对星巴克（中国）华东北区进行行政约谈，要求公司对食品安全问题全面自查、落实整改。

《新京报》昨天刊发调查报道《卧底星巴克：咖啡食材过期继续卖，保质期随意改，报废糕点再上架》，报道指出，无锡星巴克两家门店食材过期后仍继续用，做成多款畅销饮品售出，主管、店员“言传身教”篡改保质期，有的食材被人为“延保”一周；承诺“开封后不过夜”的糕点，第二天偷偷上架。

星巴克中国官方微博昨天中午回应称，已关注到有关无锡星巴克两家门店的报道，对于报道中所涉及的食品安全问题深感震惊，已于第一时间关闭这两家门店，并启动深入调查。

昨天深夜，星巴克中国再次通过官方微博发表声明，称确认媒体报道的两家无锡门店的伙伴（员工）确实存在营运操作违规，并称两家涉事门店已闭店调查整改，中国内地所有星巴克门店立即启动食品安全标准执行情况的全面自查，组织对所有门店零售伙伴的重新培训，严格落实公司食品安全制度等。



星巴克中国强调，进入中国内地市场22年来一直将食品安全放在首位，对此次事件深表歉意并将积极改正，也会密切配合政府相关部门的调查。

另据无锡市场监管微信公众号昨天发布的消息，针对媒体曝光无锡市两家星巴克门店有“更换配料标签使用过期食材”的问题，市场监管部门高度重视，立即组织工作专班全面开展核查处置工作。

无锡市监局称，市场监管部门检查了涉事的星巴克两家门店，初步核实相关企业有更改食品原料内控期限标识、使用超过内控期限原料的行为，已责成两家涉事门店停业整改，并对无锡市其他82家星巴克门店开展排查，发现从业人员未戴工作帽、加工区物品摆放零乱、消毒记录不全等15处问题，均已责令整改。

星巴克被曝食品安全问题昨天也成为微博热门话题。“星巴克承认使用过期食材”的话题目前阅读量已超过2亿。

中国官媒《人民日报》昨天对此评论称，食品安全是餐饮企业的安身立命之本，也是对消费者身体健康的最起码尊重，红线不能碰，底线不能破，希望相关企业能正视并反思自身内部监管模式的失灵，也期待监管部门拿出更严密的举措，倒逼企业守牢食品安全底线。

星巴克官网信息显示，星巴克于1999年1月在北京中国国际贸易中心开设中国内地第一家门店。目前，星巴克已经在中国内地200多个城市开设了5400家门店，拥有60000多名星巴克伙伴。



