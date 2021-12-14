林郑收刀片恐吓信 港特首办严正谴责

香港特首林郑月娥收到附有刀片的恐吓信，特首办谴责恐吓事件，并强调政府会严肃跟进。这是林郑在七个月内第二次接获可疑邮件。

据星岛日报报道，昨天11时30分，中区添美道政府总部人员在对接获的邮件例行检查时，发现一封致行政长官的信件内附有刀片，信件内容带有威吓性，保安人员随即报警。

警方到场调查，检走该信件作进一步检验，并将案件列作刑事恐吓，由中区警区重案组第三队跟进。消息称，警方将套取邮件及刀片上的指模搜证，并将翻查邮局及邮筒附近的闭路电视录影片段，追缉寄件者。

这封恐吓邮件由香港本地寄出，内有一块安全剃须刀的刀片，长约4厘米，宽约2.5厘米。据了解，信内另附有包括“光复香港、时代革命”等反修例政治标语口号，以及“放人”等字句，不排除寄件者企图要胁释放在囚黑暴分子。

香港行政长官办公室其后发出声明，严正谴责此次事件，发言人说，香港是法治社会，绝不容忍暴力及恐吓等违法行为。不论是行政长官或其他公职人员，若任何人以违法手段企图影响他们履行职责，特区政府必定会严肃跟进，将不法之徒绳之于法。

这是林郑月娥七个月内第二次接获可疑邮件，今年5月13日，林郑月娥、时任保安局长李家超及时任警务处长的邓炳强，先后收到白色粉末信，爆炸品处理课人员调查后，相信粉末没有危险性。资料显示，林郑月娥和邓炳强在去年8月也曾先后收到可疑粉末信件。

