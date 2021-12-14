中国移动将回归A股 或创10年募资规模纪录

中国证监会核准了中国移动有限公司的首发申请，这可能创下中国A股近10年募资规模纪录。中国移动数月前因美国前总统特朗普颁布的投资禁令，而从美国纽交所退市。

中国证监会通过微信公号“证监会发布”发布消息，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：中国移动有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

据观察者网和《经济日报》综合报道，目前，中国三大运营商均已在香港联交所上市，未来随着中国移动成功登陆A股，三大运营商A+H架构将最终形成。

南开大学金融发展研究院院长田利辉指出，“三大运营商A+H架构，能够降低企业面临的政策不确定等风险，有利于企业定价权的长期稳定，同时有助于拓宽融资渠道，深耕5G网络建设等。”

他评论说，总的来说，回归A股既是中国移动、中国电信转型发展的需要，也是中国资本市场做大做强的必要抓手，更是企业看好中国资本市场发展的重要体现。

中国电信等三大运营商回归的背后，与美国对中国电信运营商的“制裁”相关。

2019年11月，美国政府要求禁止美国投资者对中国电信、中国移动等31家中国企业的证券进行任何交易；今年1月份，纽交所宣布对中国三大电信运营商公司存托股份的下市决定，三大运营商从美国退市被提上了日程。

今年5月7日晚间，中国移动、中国电信和中国联通三大运营商纷纷发布公告称，美国纽约证券交易所维持摘牌决定，公司将从美国退市。

中国移动随即在5月17日宣布拟申请A股发行上市。募集资金拟用于：5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

中国移动在今年8月18日公告，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理。拟公开发行不超过9.65亿股A股股份，拟募集资金金额共560亿元（人民币，下同，120.36亿新元）。这也是A股近10年以来最大规模IPO募资记录。

证监会发审委10月29日公告，中国移动、汇通股份将于11月4日首发上会；继中国电信于今年8月中正式回A后，加上早已登陆的中国联通，中国移动的归来也将让三大运营商“会师”A股。

近来，中国在吸引红筹企业回归方面，频频释放暖意。

证监会今年9月发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，以支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，助力中国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大。

中国移动介绍，此次回归A股，将有力推动个人、家庭、政企、新兴四个市场全向发力，构建开放合作的新型数智生态。中国电信此前也说，募集资金投入项目能有效扩大中国电信5G业务渗透率及营业收入，推进落实“云改数转”战略，促进产业数字化业务的快速增长。

