中法高级别经济财金对话 提出在农产品等领域合作

中国国务院副总理胡春华和法国经济、财政和振兴部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周一共同主持中法高级别经济财金对话。双方同意持续开展应对气候变化和生物多样性保护、绿色低碳转型、循环经济、水、空气和土壤污染治理领域合作，在环境合作领域发挥引领和示范作用。

据中国财政部官网消息，双方欢迎符合条件的法国金融机构在中国证券投资基金业协会（AMAC）注册为外商独资或合资私募基金管理人。

中国欢迎符合条件的法资管理人将其独资私募基金管理机构转换为公募基金管理公司；法国期待中国继续向合格的法国机构发放合格境内有限合伙人和合格境内投资企业许可证。

双方同意加强合作以建立分类标准之间的桥梁，避免市场分割和“洗绿”行为。双方将继续通过包括二十国集团（G20）等多边平台开展绿色金融合作。

中法双方承诺为农食产品出口商提供非歧视的市场准入；承诺共同不会对企业产品风险等级进行过度限制，不干扰正常贸易往来；双方高度重视在航空领域的战略合作伙伴关系，愿加强这一关系。

同时，鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络的建设；双方愿就中央银行数字货币相关问题交换意见并开展合作。

中国国家主席习近平10月底同法国总统马克龙通电话时表示，中国高度重视发展中法关系，中法应该在做好疫情防控前提下推动有关合作进程，巩固民用核能、航空航天等传统领域合作，拓展人工智能、生物制药、海洋等新领域合作。