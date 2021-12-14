袁咏仪回应儿子失言：我们一家爱国爱港

香港艺人袁咏仪今日（14日）凌晨1时许在微博发文，回应其子之前在社交平台“因为英语用语失言造成的误解”，称她及时发现并立刻进行纠正。袁咏仪还表示：“我们一家爱国爱港，支持一个中国，这是毋庸置疑的事实”。

据环球网报道，此前有网友在微博反映，香港艺人张智霖与袁咏仪儿子“魔童”（张慕童）“好像是港独”。原因是有人在社交媒体Ins上问他在不在中国，他发了个香港的图片当背景却说自己不在中国。

袁咏仪在微博回应称，思来想后，还是想由她来作出一些澄清与交代。

她说，关于张慕童在社交平台因为英语用语上，失言造成了误解，家长及时发现并立刻进行了纠正，亦对他反复强调了正确严谨的用词，不要再犯同样的错误。但想到这次必会受到批评，父母也已从这次事情意识到问题所在，就是疏于规范他不严谨的表达，这是作为父母之过。

袁咏仪表示，以往也有听到一些四面八方声音，这次一并作出澄清。她说：“我们一家爱国爱港，支持一个中国，这是毋庸置疑的事实。”“我们会做我们身为中国人应做的事，不会做的一定不会做。”

对于袁咏仪的上述回应，有内地网友在她微博下留言称，袁咏仪一家“很爱国的”，及时制止就好。有网友表示：“可以永远相信中国人袁咏仪张智霖”，并贴出袁咏仪夫妇以往在节目中的爱国言论。

对于袁咏仪儿子的失言，有网友表示：“有批评，有教导，有反思，才会有进步。父母与孩子的共同成长吧。无论如何，心最重要。请相信。”

