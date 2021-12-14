雷军退出多家关联公司 小米：精力主要在造车

小米创始人雷军退出多家小米关联公司。小米公关总经理王化在微博回应称，该行为是正常变更。

据澎湃新闻报道，王化透露，雷军今年的精力主要放在了造车相关的事务上面，高管们已经可以分担相关的一些工作和职责，这是一个姿态，更是一个行动。

天眼查数据显示，今年以来，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务。雷军12月14日又退出了谧空间南京信息科技有限公司执行董事，新增刘徳为监事。

谧空间南京信息科技有限公司成立于2019年3月，注册资本约6.72亿人民币（1.45亿新元），股东信息显示，该公司由MI Space NJ Limited全资持股。据记者查询，自宣布造车业务后，雷军便开始陆续退出小米系公司。

今年7月，雷军退出了重庆小米商业保险有限公司的执行董事。9月1日，小米汽车正式完成工商注册，雷军注资100亿元，亲自出任小米汽车有限公司法人代表。11月19日，雷军新任职小米汽车科技有限公司的经理、执行董事。

10月15日，上海小米金融信息服务有限公司发生工商变更，雷军退出公司董事；10月20日，雷军退出小米信用管理有限公司；10月21日，雷军不再担任成都倍达资产管理有限公司的执行董事。

雷军12月7日不再担任小米科技（武汉）有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，由曾学忠接任。2020年7月，小米曾宣布曾学忠出任小米集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，向集团董事长兼CEO雷军汇报。值得一提的是，武汉大学是雷军母校，武汉被认为是小米的第二总部。

此后从12月9日至12月12日，雷军接连退出广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、珠海小米通讯技术有限公司的法定代表人、执行董事或董事长职务。