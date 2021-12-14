蔡英文：外部压力无法动摇台与民主社会合作承诺

台湾总统蔡英文强调，无论外部压力多么强大，都无法动摇台湾对自由、人权、法治和与国际民主社会合作的努力与承诺，并誓言台湾将继续与伙伴合作，致力维护印太地区的安全、和平、自由和开放。

蔡英文今天（14日）在印太安全对话开幕典礼上致辞时说，台湾对全球经济复苏和重组安全的全球供应链的努力益形紧迫且重要。台湾已准备好，也有能力在协助这项重大任务上扮演关键角色，也将与共享战略利益的理念相近伙伴一起合作，重组供应链并生产高科技产品，以促进区域和全球经济复苏。

据台湾总统府官网公布的致辞稿，蔡英文说，过去两年对世界各地区都非常艰困，艰巨的挑战依然存在，而且可能不会在短期内消失，但民主地区仍持续共同努力捍卫台湾珍视的价值和制度，并重振符合国际社会利益的联盟。

她强调，台湾面对外来威胁，屹立不摇，并成为印太地区不可或缺的成员。“我们对民主的承诺前所未有的坚定，绝不会屈服于压力。台湾在不断寻求理念相近伙伴的支持之际，不会逃避挑战，希望能为国际社会提出解方。”

日本前首相安倍晋三则以英语在印太安全对话播出的预录影片中说，任何针对台湾民主的威胁对日本而言将形成严峻挑战，并警示中国大陆的任何军事冒进行动将是自杀式行为。