安倍：台湾民主面临威胁对日本是严峻挑战

日本前首相安倍晋三认为，任何针对台湾民主的威胁对日本而言将形成严峻挑战，并警示中国大陆的任何军事冒进行动将是自杀式行为。

安倍以英语在印太安全对话今天（14日）播出的预录影片中说：“台湾及其民主面临威胁，对我们所有人也是严峻挑战，尤其是日本。”

据台湾总统府官网提供的视频内容，安倍强调软弱只会激起挑衅，并呼吁台湾在海底、海面、空中、网络空间、外太空等领域提升自身能力。他也呼吁台湾站出来（rise up）散播民主信念。

安倍认为，如果中国大陆追求扩张领土，并挑衅欺凌邻居，这会伤害到中国大陆的自身利益。

安倍本月较早时在另一场活动称，台湾有事等同日本有事，“也可以说是等同日美同盟有事”，并说任何对台湾的武力侵犯，对日本国土而言都是重大的危险，日本无法容许该事态发生。他也警告北京，贸然采取军事行动等同于走向经济自杀的道路。

这番言论当时引发北京强烈不满，中国大陆外交部紧急约见日本驻华大使垂秀夫，提出严正交涉。

台湾总统蔡英文则在印太安全对话上致辞时强调，无论外部压力多么强大，都无法动摇台湾对自由、人权、法治和与国际民主社会合作的努力与承诺，并誓言台湾将继续与伙伴合作，致力维护印太地区的安全、和平、自由和开放。

