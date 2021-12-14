解放军081型扫雷舰南中国海实弹演训

继日前轰-6远程战略轰炸机进入南中国海实弹演习后，中国解放军081型扫雷舰泸溪舰、常熟舰组成的舰艇编队又在南中国海开展实弹操纵演训。

据中国央视军事报道，解放军南部战区海军某扫雷舰大队泸溪舰、常熟舰组成的舰艇编队开展舰艇操纵集训，在南中国海进行为期三天的操纵演训，内容包括实弹浮雷射击、海上轻武器射击、烟雾施放、伤员营救等课目操练。

海军常熟舰舰长朱哲称，此次演训有效提高了舰艇指挥员舰艇操作指挥能力和应急状况处置能力，同时也检验了舰艇实际武器使用水平。

据公开资料，081型扫雷舰（北约代号：涡池级）是继082II型“涡藏级”猎扫雷舰之后，中国大陆建造的一款新型近海扫雷舰，首舰张家港号于2006年在上海求新造船厂下水，并于2007年3月5日服役。

第一批次的081型扫雷舰共有四艘，分别是805“张家港”号、840“泸溪”号、839“浏阳”号和810“靖江”号。

常熟舰属于第二批次，与第一批次相比，第二批次的舰艏部外形略有改动，前部换装了一门H/PJ-14型30毫米单管遥控自动舰炮，满载排水量提高至1200吨，常被称作081A型。

另据中国海事局网站消息，三亚海事局昨天发布航行警告称，本月15日至17日的每天6时至18时，南中国海部分海域将进行军事训练，禁止驶入。 ​​​