汉文帝霸陵准确位置确定 解决西汉十一陵名位问题

中国国家文物局今日正式公布，汉文帝霸陵所在地确定为陕西省西安市白鹿原江村大墓，而非史料记载的“凤凰嘴”下。本次考古工作确定了汉文帝霸陵的准确位置，解决了西汉十一座帝陵的名位问题。

据观察者网报道，江村大墓位于陕西省西安市灞桥区。2016年江村大墓外藏坑受到盗扰，为确认墓葬保存状态及周边文物分布情况，经国家文物局批准，考古工作者对江村大墓及其附近的窦皇后陵、薄太后南陵和相传为汉文帝霸陵的“凤凰嘴”地点，进行了系统的考古调查、勘探，并对陵园外藏坑进行了考古发掘，目前基本确认江村大墓为西汉早期汉文帝刘恒的霸陵。

江村大墓地处西安东郊白鹿原的西端，东北约800米处为窦皇后陵，西南约2000米处为薄太后南陵，北部约2100米处为原国保单位霸陵所在“凤凰嘴”地点。

考古勘探确认“凤凰嘴”地点并无汉代墓葬遗存，排除为霸陵的可能。江村大墓平面为“亞”字形，地表无封土，墓室边长约72米、深30余米，墓室四周发现110多座外藏坑，外藏坑外围有卵石铺砌的陵园设施（暂定名“石围界”），边长约390米，石围界四面正中外侧有门址，推测可能为独立的帝陵陵园（窦皇后陵也有独立的后陵陵园）。

江村大墓与窦皇后陵外围发现陵园园墙遗存，推测共处同一座大陵园内，大陵园东西长约1200余米，南北宽约863米。考古发掘了江村大墓的八座外藏坑，出土陶俑、铜印、铜车马器及铁器、陶器等1500余件，铜印印文有“车府”“器府”“中骑千人”“府印”“仓印”“中司空印”等，表明江村大墓周围外藏坑应为模仿现实官署、府库建造。

江村大墓的形制、规模均符合西汉最高等级墓葬规格，加之其周边分布窦皇后陵、薄太后陵，专家确认江村大墓为汉文帝霸陵。

本次考古工作确定了汉文帝霸陵的准确位置，解决了西汉十一座帝陵的名位问题。霸陵双重陵园、帝陵居中、外藏坑环绕的结构布局，与汉高祖长陵、汉惠帝安陵显示出明显的差异，奠定了西汉中晚期帝王陵墓制度的基础，对中国古代帝王陵墓制度的深入研究具有极为重要的意义。

汉文帝刘恒（前203年～前157年），是西汉第三代皇帝，汉高祖刘邦第四子，汉惠帝刘盈异母弟，母为薄姬。汉高祖十一年（前196年），刘恒受封代王。吕后去世后，太尉周勃联合丞相陈平等人粉碎诸吕势力，迎立刘恒进京继位。即位之后，他励精图治，兴修水利，厉行节俭朴素，废除肉刑，实现国家强盛，百姓小康，开启“文景之治” 发端。后元七年（前157年），刘恒驾崩于未央宫，庙号太宗，谥号孝文皇帝，葬于霸陵。