继天津后 广州也发现奥密克戎阳性病例

继天津市昨天出现中国大陆首宗奥密克戎冠病变异株境外输入病例后，广州也发现境外输入奥密克戎阳性病例。

据中国央视新闻报道，从广州市今天下午举行的疫情防控新闻发布会上获悉，这名病例是67岁男性，11月27日从国外入境，集中隔离期间多次核酸检测均阴性。12月11日解除隔离后乘飞机（CA1837）返回广州，闭环转运至越秀区家中居家隔离，华乐街社区卫生服务中心次日为其例行采集核酸标本，13日凌晨通报结果初筛阳性，随后的重采样复核结果均为阳性。该男子已闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离治疗，目前病情稳定。

广州市疾控中心对该病例的鼻拭子进行冠病病毒全基因组测序和序列分析，经省市疾控中心复核，报国家疾控中心确认，检出病毒为奥密克戎变异株。

截至今天12时，广州市累计排查到重点场所筛查人员10544人，已出结果均为阴性。

发现首例奥密克戎阳性病例后，广州市已划定封控区、管控区、防范区各一个，并提醒上述管控区域和重点场所的市民，非必要不离穗，积极配合核酸检测等疫情防控措施。

天津市昨天发现一例奥密克戎变异株境外输入病例，来自欧洲，是大陆首宗奥密克戎输入病例。

对于该病例同航班旅客是否有感染情况、是否会扩散更广，天津市疫情防控指挥部办公室主任、市卫健委主任顾清说，航班上有可能会存在阳性感染者，所以会对该航班给予更高度关注，到目前为止对该航班入境人员的核酸检测中，尚未发现存在其他感染者。

顾清解释说，闭环管理的目的就是防止疫情扩散，闭环管理是从飞机落地开始，查验健康识别卡、体温和疫苗接种史，并进行流行病学史调查，有呼吸道或者发烧等可疑症状的，将通过120闭环转运车运到定点收治医院，没有症状、健康识别卡是正常的旅客则将使用专用交通运输大巴车，闭环转移到隔离点单人单间隔离。