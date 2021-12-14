中国外交部：布林肯言论同中美元首会晤精神不符

美国国务卿布林肯在访问亚洲国家期间，批评中国在亚洲采取强硬行为，表示美国政府不希望亚洲会爆发任何冲突，美国将确保美中竞争不会滑向灾难性冲突。中国外交部发言人汪文斌对此回应说，布林肯言论同中美元首会晤精神不符。

据澎湃新闻报道，汪文斌说，美国一方面渲染鼓吹所谓的“中国威胁”，一方面又表示无意同中国冲突，这种自相矛盾的做法同中美元首会晤的精神不符，也难以得到地区国家的认同。

汪文斌说，如果美方真像其声称的那样，要为亚太地区和平发展发挥建设性作用的话，就应当切实尊重以东盟为中心的区域合作架构，而不是以意识形态划线，拼凑小圈子，调动集团对抗；应当尊重中国和东盟国家共同维护南中国海和平稳定的努力，而不是频繁派舰机到南海炫耀武力，挑衅滋事；应当做地区对话与合作的促进者，而不是挑拨地区国家关系、破坏地区团结合作的搅局者。

他表示，美方挑动分裂隔阂，煽动对立对抗的做法，在世界上不受欢迎，在亚太地区更加行不通。

布林肯今天在印尼首都雅加达发表政策演讲时，强调了美国为向亚洲提供高质量基础设施和疫苗所做出的努力，并在安全课题上展开更密切的合作。美国政府不希望亚洲会爆发任何冲突，美国也将确保美中竞争不会滑向灾难性冲突。

他也指中国在南中国海的强硬行为，威胁到每年超过3万亿美元（4.11万亿新元）的贸易，并称区域各国对此表达关切，并希望中国能改变这种行为。

