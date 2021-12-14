官媒评港小学播南京大屠杀：历史因惨烈更需牢记

香港一所小学在课堂播放南京大屠杀影像引起学生恐慌，有家长表示不满，中国官媒今天就此发表评论强调，“有些历史，正因其惨烈残酷而更需后人牢记”，视频吓哭学生，或许跟香港此前太缺乏相关历史教学经验有关。

《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”今天发文说，香港的国情教育缺之久矣，教育“去中国化”进行了数十年，大量扭曲中国历史、丑化中国内地的资讯被“黄师”“毒师”散播，特区政府推行国民教育竟因遭抵制而搁浅。

文章说，现在让学生了解南京大屠杀的恐怖、日军的残暴和中国人民承受的苦难，不失为亡羊补牢，在香港已经由乱转治的今天，对教育拨乱反正，加大国情教育、历史教育力度，“必不可少，无可置疑”。

文章认为，5分钟纪录片并未有明显不当的“限制级”画面，并不比一些电影和游戏画面更血腥可怖，学生被吓哭应属个例，让学生直面沉重的历史，犹如让温室里的花朵经受风雨，也是成长的必经之路。

文章表示，家长心疼孩子的心情可以理解，学校也已增加心理疏导措施，具体教育方式都可以讨论改进，但让香港学生了解真实历史这个大方向，肯定没错。

昨天是中国“南京大屠杀死难者国家公祭日”，香港教育局上月致函全港中小学校长，建议学校举行“南京大屠杀”悼念活动及讲座，包括播放纪录片。

香港道教联合会圆玄小学本月9日在小一德育课课堂上播放一段由教育局提供、涉及南京大屠杀的片段，引起部分学生恐慌，招致家长批评。

香港教育局昨天回应说，学习抗日历史是课程一部分，教育局会与业界不断改善及增加合适的教学资源，让学校及教师使用。希望社会各界理解认识国史的重要性，信任教育专业和教师的引导，不要被片面言论误导。