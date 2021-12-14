中国央视：影视剧未看先评 或涉嫌违法

中国官媒发文称，影视剧还未播出，网上就已经有大量评分，出现“超前点评”，这可能涉嫌违法。

据中国央视的微信公众号“央视网”报道，某古装剧12月1日在互联网平台上线。由于一些原因，该剧的正式上线时间比原来的“官宣”时间晚了将近一个小时。

然而，在某知名打分平台的短评打分区，却有大量评分在原定上线时间集中涌入。这些短评呈现一星和五星两极分化的状态。

无独有偶，在12月5日首播的某部悬疑网剧中，女主演尚未登场的前两集播出后，网络社交平台上同样准时涌现了大量质疑其演技、台词的论调和一星短评。

两部影视剧出现的“超前点评”现象被网友和媒体质疑为水军刷分控评。

业内人士指出，有些观众在评价影视作品时，难免会受“粉丝滤镜”影响，因为自己喜欢或不喜欢某位演员，给作品打出更高或更低的分数。但是所谓的网络水军们在进行刷分控评时，已经打破了“先看作品再打分”的基本规则。

有流量演员参与的影视作品，往往出现刷分控评的现象比较多，水军接到任务之后可能都没看过这部剧，一模一样的评论就出现在评论区了，明显是复制粘贴的相同内容。

在调查过程中，记者以粉丝身份进入某APP的一个水军派单群，发现在这个聊天群里，频繁有人发出招聘兼职刷分控评的信息。业内人士指出，往往一条1元钱甚至几角钱的价格，就能吸引大量水军接单进行控评。

央视网评论说，水军控评的行为，不仅会破坏打分平台的客观性与公信力，甚至影响正常的文艺评论，掩埋真相。他们利用公众间的信息差，蒙蔽不知者，煽动其情绪，从而“带节奏”达到控制舆论的目的；而面对掌握真相的人群，则是鼓动辱骂、人肉等暴力行为，让掌握真相的人不好发声、不敢发声，将真相“静音”，以此颠倒黑白。

央视网还指出，水军对影视剧控评的行为，不但对网友、影视产业发展以及打分平台等方面产生不良影响，甚至还有可能涉嫌违法。

今年2月，有网友在中国国家市场监督管理总局官网上留言咨询：“电视剧控评是否合法？”对此，官方给予回应：控评涉嫌违反《反不正当竞争法》，可提交充足证据材料，向县级以上市场监督管理部门举报。

中国政法大学传播法中心研究员朱巍副教授说，控评一方面影响经营者的权利，另一方面还影响消费者的知情权和自由评价的权利，从这两个权利的角度来说，控评都在《反不正当竞争法》的规制范围。

