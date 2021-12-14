中国去年全国净增人口为59年新低

在疫情、育龄妇女减少等因素影响下，中国去年出生人口创下近年新低，总人口净增长也明显下降。

据第一财经报道，根据中国国家统计局发布的《中国统计年鉴2021》，2020年相比2019年，全国人口净增204万人，梳理发现，去年净增人口数量创下了1962年以来的新低。

数据显示，受三年自然灾害影响，1960年、1961年总人口连续两年下降。1962年迅速反弹，当年净增人口达到了1436万人。其后，从1963年开始到1975年，年净增人口均超过1500万人。

1976年后净增人口数量虽有所下降，但也都在1100万以上；进入上世纪九十年代，净增人口也一直保持在1000万以上。

2000年的净增人口39年来首次下降到1000万以内，为957万人。到2010年，当年净增人口只有641万人。不过，2012年当年净增人口达1006万人，成为新世纪以来的新高点。

2016年全面二孩政策实施后，当年净增人口达到906万人，随后几年，年净增人口不断减少，2017年至2020年分别为779万人、530万人、467万人、204万人。

此外，新世纪以来的20年里，中国人口净增加量低于上世纪70年代的增量。

报道指，从发展趋势来看预计，今年人口净增幅度可能继续走低，其中一大原因是，近年来，净增人口持续下降，与出生人口的变化紧密相关。

据统计，贵阳、河南等地公布的前三季度出生人口数据、新生儿筛查或户政出生登记等数据都出现同比下降的情况，降幅超过一成，延续持续下滑的态势。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析说，从现有的情况来看，人口总量增加的动力缺乏，越来越难，出生人口越来越少；发展的趋势，就是越来越接近于出生人口与死亡人口相交叉的边缘。

全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会常务副会长王培安日前接受媒体采访时说，人口是影响经济可持续发展的关键变量，人口多了不好，但也不是越少越好，因此要切实把三孩生育政策及配套支持措施落到实处，构建生育支持政策体系，提高出生人口数量，改善人口年龄结构，推动实现适度生育水平。

