中国城市研发投入数据：北上深前三

随着中国经济发展进入到转型升级新阶段，科技研发投入对经济发展的引领带动作用日益凸显。数据显示，在中国18个重点城市中，北上深的研发投入处于第一集团，广州位居第四，苏州位居第五。

据第一财经报道，记者统计了18个重点城市数据发现，北上深三强均超过1500亿元（人民币，下同，约300亿新元），处于第一集团，其中北京超过了2300亿元；另一个一线城市广州位居第四，但仅为深圳的51%，第五名的苏州进一步逼近广州。

需要说明的是，统计的18个城市为一线城市和强二线城市；部分强二线城市由于数据未发布，没有纳入统计。

北京2020年研发投入最大，达到2326.6亿元，北京的研发强度也最高，达到6.44%。北京的高教科研实力首屈一指。同时，北京的高新产业发展在中国领跑。2020年，北京全市拥有国家高新技术企业数量高达28750家，比排名第二的深圳多出10000多家。

北京之后，上海和深圳的研发投入分别为1616亿元和1511亿元。其中，上海拥有大量跨国企业，总部经济、研发创新等十分突出，而且高新技术企业达1.7万家，较2016年的6938家增长145.2%。深圳虽然没有太多实力高校，但去年高新技术企业数量超过1.8万家，尤其是拥有华为这样的龙头企业。

其他城市与第一集团均存在非常大的差距。其中，广州以775亿元位居第四，仅为第三名深圳的51%。另一方面，位居第五的苏州也达到762亿元，与广州的差距仅有13亿元，差距比上一年缩小40亿元，若按照当前的趋势，未来苏州研发投入很可能赶超广州。

在长三角龙头城市上海的带动下，苏州等周边城市近年来产业转型升级不断加快，高新技术企业快速发展。截至2021年7月22日科创板开闸两年之际，科创公司数量排名前五的省份分别是江苏（60家）、广东（51家）、上海（43家）、北京（42家）、浙江（26家）。其中，苏州贡献的科创板上市企业数量已达33家，占科创板企业的11%，在全中国各大中小城市中位列第三。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，苏州GDP总量位居普通地级市第一。但这几年也面临着土地、劳动力等成本上升的制约，苏州这几年一直在补科教等方面的短板，苏州的产业转型升级在地级市里面是做得最好的，苏州高新技术产业发展也比较好，生物制药、电子信息等产业发展十分突出。

丁长发说，苏州吸收的外资企业，总体上技术含量是比较高的。同时，苏州背靠上海，接受上海的溢出效应十分显著。近年来苏州高新技术产业的发展过程中，上海的服务和辐射带动作用对它都十分关键。

位居第六的杭州，与苏州之间存在不小的差距，比苏州少182.79亿元。分地区看，杭州R&D经费投入超过50亿元的区、县（市）有4个，分别为滨江（占30.2%）、余杭（占20.9%）、西湖（占11.7%）和萧山（占10.1%）。R&D经费投入强度超过全市平均水平的有4个，分别为滨江（10.02%）、钱塘（4.43%）、西湖（4.27%）和余杭（3.96%）。

在研发投入前十强城市中，武汉2020年的具体研发数据未明。不过，根据今年4月当地媒体的报道：武汉市科技发展促进中心统计分析部介绍，R&D一般与当地GDP比重有一定关系，2019年武汉市的R&D占GDP比重3.20%，2020年度的填报工作刚结束，就填报过程中的数据分析看，受疫情影响，2020年度的R&D可能会出现负增长。由此可见，2020年武汉的研发投入应少于前一年的519亿元。

