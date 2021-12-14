中国移动回归A股倒计时 上市计划获中国证监会核准

中国移动已获监管机构批准在上海上市。此前，美国前总统特朗普下达的投资禁令，导致该公司从美国纽交所退市。

据彭博社报道，这家中国最大的移动运营商昨晚在香港交易所发布公告称，中国证监会于12月13日正式书面通知公司，A股发行已获核准。

中国移动在上交所网站发布的首次公开发行A股招股意向书显示，拟公开发行不超过8.457亿股A股，但没有透露希望募集多少资金。若按该公司H股前收盘价计算，此次A股发行有望筹资约50亿美元。不过在两地上市的公司，A股相对于H股通常存在很大溢价。

这可能会成为去年中芯国际登陆A股融资76亿美元以来，规模最大的一笔上市交易。根据彭博汇编的数据，它也有望跻身A股市场融资规模排名前十的上市交易。

中国移动H股周二走势震荡，早盘曾一度涨1.8%。

今年1月，纽交所根据特朗普签署的禁止投资中国涉军企业的行政命令，将中国移动、中国电信以及中国联通香港这三大运营商摘牌。

据报道，中金公司和中信证券担任此次中国移动A股上市的联席保荐机构。联席主承销商包括华泰联合证券、中银国际证券和招商证券等。

中国移动在招股意向书中表示，募集资金将用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目等。

该公司同时在有关A股招股意向书的财务资料中称，预计2021年净利润约为1143亿至1164亿元人民币，同比增长幅度约为6%至8%。