中国官媒：元宇宙炒作成部分上市公司股东退出筹码

针对火热的元宇宙概念，中国官媒《证券时报》今天刊发题为《元宇宙炒作何时休？》的署名文章指出，历史上一直不缺少热点轮换，互联网金融、工业4.0等，都给一些投资者带来回报。可现如今多数概念都沉寂下来，留下的是满地狼藉。元宇宙即使很有前途，能投中的人少之又少。这个阶段的炒作，不过是一部分跟风者将钱财交送给了聪明人，为一些别有用心的上市公司当作股东退出筹码。文章提醒投资者，“满腔热忱，多是要错付”。

文章说，元宇宙概念已经火了一段时间，现在有愈演愈烈之势，尽管监管部门通过各种方式追问上市公司概念的含金量，但投资者依然追捧，资金围猎之下眼中已没有利空。

文章还说，在先行者的启发下，现在很多上市公司都往元宇宙概念上靠，除了游戏、文化，旅游类公司也能做元宇宙，和数字经济挂边都可以靠近，硬件类公司都可以杀入，有些公司实在不沾边，就公告有研发、投资意向。除了主动公布，还有一些投资者启发公司聪明一点儿，往元宇宙概念上靠一靠，不逼出一个元宇宙概念不罢休。

文章指出，元宇宙还没有一个框架，可是已经有人在宇宙空间里卖地皮，把熟悉的一套在另一个空间发扬光大，不久之后，就有可能在上面大兴土木，卖起虚拟房地产。可怜当代人在城市里买房子不容易，到了一个虚拟空间，还要继续给自己安置一个窝儿。



文章总结道，元宇宙是个大概念，近年来很少有这样级别的概念出现。有些投资者会想，应该抓住一些机会，不管最终是否能成，更重要的是在股市变化中赚到钱。这种情况下，相信不少已经赚到钱的投资者，也不关心元宇宙后面会怎么走。

文章说，历史上一直不缺少热点轮换，互联网金融、工业4.0、手游、VR、可燃冰等，都给一些投资者带来回报。可现如今多数概念都沉寂下来，留下的是满地狼藉。元宇宙即使很有前途，但是和之前很多概念一样，只有极少数公司能够胜出，能投中的人少之又少。这个阶段的炒作，不过是一部分跟风者将钱财交送给了聪明人，为一些别有用心的上市公司当作股东退出筹码。

文章最后说，不过在炒作彻底熄火之前，没人愿意承认自己是弱者。满腔热忱，多是要错付。