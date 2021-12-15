习近平：文艺工作者不能当市场的奴隶

中共总书记习近平昨天（14日）在中国文学艺术界联合会、中国作家协会的会议上对文艺工作者提出明确要求，强调文艺工作者应追求德艺双馨，不能当市场的奴隶。

据新华社报道，中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会昨天在北京人民大会堂开幕。

习近平在会上说，文艺工作者要以强烈的历史主动精神，积极投身社会主义文化强国建设，坚持百花齐放、百家争鸣方针，用自强不息、厚德载物的文化创造，展示中国文艺新气象，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

他对文艺工作者提出五点希望。一是心系民族复兴伟业，热忱描绘新时代新征程的恢宏气象；二是坚守人民立场，书写生生不息的人民史诗；三是坚持守正创新，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界；四是用情用力讲好中国故事，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象；五是坚持弘扬正道，在追求德艺双馨中成就人生价值。

习近平说，文艺承担着成风化人的职责，文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，追求德艺双馨，努力以高尚的操守和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。

他强调，文艺要通俗，但决不能庸俗、低俗、媚俗；文艺要生活，但决不能成为不良风气的制造者、跟风者、鼓吹者；文艺要创新，但决不能搞光怪陆离、荒腔走板的东西；文艺要效益，但决不能沾染铜臭气、当市场的奴隶。

“一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受！不自重就得不到尊重！”

习近平要求文艺工作者讲品位、讲格调、讲责任，堂堂正正做人、清清白白做事，歌颂真善美、针砭假恶丑，弘扬行风艺德，营造自尊自爱、互学互鉴、天朗气清的行业风气。

另据《北京青年报》旗下的微信公众号“政知道”报道，五年一届的全国文代会、作代会，是中国全国文艺界规模最大、规格最高的盛会。

本次文代会、作代会的规格极高。除了习近平出席大会外，中共政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正也有出席。

另外，部分中共政治局委员，中央书记处书记，全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委有关领导人也出席了大会。中央和国家机关有关部门负责人，全国文艺工作者代表和特邀嘉宾等约3000人参加会议。

据《新闻联播》现场画面显示，中国文联副主席赵实、左中一、冯巩、冯远、边发吉、许江、李前光、濮存昕等，以及中国作协副主席吉狄马加 、李敬泽等也在台上就座。



中国娱乐圈近年来充斥着天价片酬、阴阳合约、偷税逃税等问题，流量至上、畸形审美、饭圈乱象等情况迭出。

官方过去一年重拳整治文艺界及娱乐圈歪风，先后出台多项新措施，加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出等。

