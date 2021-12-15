字节跳动撤销HR培训团队：不符合公司需求方向

此前在商业化、教育、游戏等多条业务线开启裁员的中国互联网巨头字节跳动近日整体撤销人才发展中心团队，并称团队积累的技能和经验，一段时间内不太符合公司的需求方向。

根据澎湃新闻报道，字节跳动内部邮件显示，公司已于近日整体撤销人才发展中心团队，现有团队成员优先内部转岗，若无合适岗位，给予补偿或离职。

报道指出，上述人才发展中心是公司人力资源部门旗下的培训团队，主要负责新员工、供应商管理等培训工作。在内部邮件中，字节跳动表示，在做出此决定前，和相关业务同事有较多讨论，最终调整是因为：一是发现现有团队的定位与公司的需要脱节；其次，团队积累的技能和经验，一段时间内不太符合公司的需求方向。

这封内部邮件还提到：“有些职能在一定阶段有意义，但未能适应公司的发展，就可能会失效，要调整；有些职能在别的公司可能有价值，但与公司的需求脱节，应该不要；但有一些长期产出有限，但部门管理问题多的、或者员工长期有不满的，应该反思是不是职能本身的定位有问题，导致工作理不顺。”

邮件还说：“有一些部门和团队的工作，变成‘过家家’的游戏，员工很忙，部门空转，但没有实际创造很大价值，不仅浪费公司资源，也制造很多噪音，浪费其他员工时间。”

据了解，字节计划后续继续精简HR部门，并调整职能与部门的配置。“人才的成长与发展依然会是公司重要的课题，未来我们要以更务实的方式，研究如何做好这件事，要把资源聚焦在重基础、高杠杆的事情上，做事情的标准要更高。”字节跳动表示。

字节跳动截至发稿尚未回应此事。

报道提到，新任字节CEO的梁汝波曾任字节的CHO(人力资源总监），负责公司的人力资源和管理等工作，推动字节跳动的组织建设和人才发展，在他担任CHO期间，字节跳动的员工数量有了大幅增长。

有业内人士分析称，在HR部门中，培训行业是反映整体环境景气程度的指标之一。“一旦业绩好，所有部门都会要求增加培训，而业绩不好，培训这个不能直接创造收益的部门就会被裁掉，就像字节跳动此次的行为。”

报道还说，此次撤销“人才发展中心”，或为互联网年末裁员潮的延续。字节跳动此前在商业化、游戏、教育等业务条线均有裁员。商业化方面，字节对商业化团队进行了一系列的组织架构、业务范围调整；教育方面，受双减政策影响，字节教育旗下瓜瓜龙、清北网校、学浪、硬件、校园合作等多个业务都已经开启裁员；游戏方面，旗下Ohayoo平台被曝光裁撤应届生，其中23名同学已内部转岗，三名同学在内部协调中，另四名同学未转岗选择离职。