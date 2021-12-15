港网民称选举日为“火魔日” 或暗示策动不法活动

香港立法会换届选举投票本周日（19日）举行，警方高度关注是否有人企图破坏此次选举，据港媒报道，有香港网民在网络上表示选举日是“火魔日”，怀疑暗示会策动纵火等不法活动，亦有人留言称会在投票日乘坐免费交通工具，从早到晚吃喝玩乐，怀疑间接呼吁其他人抵制选举。

根据《星岛日报》报道，有网民近日在连登讨论区留言，“强烈要求下星期投票日，全港餐厅、商场、娱乐场所休息一天：火魔日”，怀疑暗示会进行纵火不法活动，多名网民纷纷回应，奉劝他小心言行以防被捕，亦有人留言指他是“吹牛”。

另有多名网民在社交媒体留言，表示会在投票日尽情玩乐，当中有人说会免费乘坐巴士游玩：“我会早上八时出发去石澳旅行，然后去香港仔吃晚饭，之后到湾仔喝饮料！喝完再回上水家中！”有网民则称：“12月19日我很忙，起床吃早餐，然后如厕，中午睡一睡，晚饭后睡觉。”

除了留言，有网民上载了四格漫画，内容涉嫌宣扬不投票，其中第一格漫画中疑为特首林郑月娥的人物说“鼓励他人不去投票就是犯法行为”，第二格漫画中疑是市民的男子则说“支持政府！我要投建制！”之后疑似林郑月娥表示：“投票率低代表政府做得好！投票率低反而是好事！”最后一格漫画当中的疑似市民则回应：“支持政府！我不投票啦！”另外，有网民亦讥讽林郑月娥的相关言论，表示：“如果大家觉得政府做得好，公信力高，知道怎么做啦！”

有网民则把立法会标志改图，加入了代表共产党的镰刀和锤子，留言称“投哪个都一样”，并且以“躺平”等作为附注。

据此前报道，香港社会对投票反应冷淡，香港特首、三名司长及13名局长过去一周先后透过网志撰文、活动发言及拍摄短片等呼吁市民投票。

香港政务司长李家超上周六还称，仍有很多“外国代理人”潜伏香港，刻意阻挠选举成功落实，称“积极投票是打击破坏力量的一个最直接的方法”。

香港政府上周五宣布，19日立法会换届选举日当天，香港铁路公司、专营巴士营办商及电车公司，会为全港市民提供免费乘车优惠。

此外，林郑上周接受大陆官媒《环球时报》专访时提到，投票率受很多因素影响。有一种说法是，政府工作做得好、公信力高时，投票率反而会降低，因为民众没有强烈的诉求要选择一些议员来监督政府。所以，投票率的高低不代表什么。