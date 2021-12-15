宁波鼓励外地员工就地过年最高补贴500人民币

浙江宁波市政府办公厅昨晚发出节日留工优工相关通知，出台了一系列政策以鼓励支持企业春节期间留工优工促生产，其中包括发放“留岗红包”、保障住宿、改善就餐环境等措施，对明年1月26日至2月10日期间在宁波市规上工业企业、限上服务业企业（不含国有及国有控股企业）和重大项目施工企业一线生产岗位工作，且今年12月在宁波缴纳社会保险的非宁波户籍员工给予专项补贴，补贴标准为每人每天100元（人民币，下同，约21.5新元），每人最高不超过500元。

根据央视新闻报道，这则实施期间在明年1月1日至明年12月31日的通知指出，各区县（市）在落实疫情防控要求基础上，要依托工会，对春节期间不停工、不停产的重点项目、重点工程、重点企业一线员工开展走访慰问；鼓励企业和行业协会为春节期间坚守岗位的外地员工发放一定数量的住宿餐饮折扣券、电影景点免费券等，关心关爱留在宁波的员工。

通知规定，春节期间，职工可凭“5·1服务卡”享受系列迎春特惠活动；各地工会场馆、国有投资的体育场馆、综合性广场、非古建筑及遗址类国有博物馆、美术馆等，向留在宁波的员工和家属免费开放。鼓励各大电信运营商提供“留甬过年流量大礼包”等优惠服务。

此外，宁波市政府鼓励春节期间生产的企业采取发放“留岗红包”、保障住宿、改善就餐环境等措施，提高员工春节期间坚守岗位积极性。对明年1月26日至2月10日期间在宁波市规上工业企业、限上服务业企业（不含国有及国有控股企业）和重大项目施工企业一线生产岗位工作，且今年12月在宁波缴纳社会保险的非宁波户籍员工给予专项补贴，补贴标准为每人每天100元，每人最高不超过500元。

宁波新一轮疫情自本月6日至昨天下午4时，累计报告本土确诊病例共55例，全部在镇海区。