王毅：中国在拉美没有地缘政治考虑

中国国务委员兼外长王毅昨天（14日）与中美洲国家巴拿马外长莫伊内斯通电话时说，中巴合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持和帮助，中国在拉美地区从没有地缘政治考虑。

据中国外交部网站消息，王毅在通话时说，中国视巴拿马为平等的战略合作伙伴，将巴拿马置于中国对拉美外交的重要位置上。中巴建交是一个正确决定，完全符合两国的根本和长远利益。

他说，中方赞赏巴方恪守一个中国原则，这是两国关系的政治基础。中方作为巴拿马的好朋友、好伙伴，将一如既往在国际舞台上支持巴方维护正当权益，包括巴方对运河的主权。

王毅还说，中国已成为巴拿马最大贸易伙伴，双方应加强发展战略对接，推进务实合作；中方也愿同巴方加强在联合国、中拉论坛等多边机制中的配合，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，更好维护发展中国家特别是中小国家权益。

据中国外交部的新闻稿，莫伊内斯表示，巴中四年前建交毫无疑问是一个正确决定。当前，中国已是巴拿马和拉美地区的重要战略伙伴。

莫伊内斯说，巴方坚定奉行对华友好政策，恪守一个中国原则，期待同中方进一步加强双边关系，深化经贸、物流等领域务实合作。巴拿马愿同中国加强在拉美区域和次区域组织中的合作。

巴拿马是在2017年7月宣布结束同台湾的外交关系，改为与中国大陆建交。

中美洲另一国家尼加拉瓜则是在上周宣布与台湾断交，宣布与中国大陆复交，这是台湾总统蔡英文上任六年来断交的第八国，剩下14个邦交国。

中国大陆外交部上周称，尼加拉瓜的做法是顺应大势、合乎民心的正确抉择。王毅也对中尼以“创纪录”速度复交表示热烈祝贺。

