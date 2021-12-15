中国驻英使馆和港府斥英涉港报告颠倒黑白

中国驻英国使馆发言人就英国发表《香港问题半年报告》回应说，英国不顾中国反对，执意发表报告，歪曲事实、颠倒黑白，干涉中国内政，严重违反了国际关系基本准则。中国对此表示强烈不满和坚决反对，并已向英国提出严正交涉

根据中国驻英国使馆网站以问答形式刊登的声明，使馆发言人强调，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。中国政府管治香港的依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。任何外国无权借口这个联合声明插手香港事务。

发言人说，香港回归以来，中国始终全面准确贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。今天，香港民众依法享有远远超出作为英国殖民地时期的更多权利和自由。香港由乱到治的事实已充分证明，中国制定并实施香港国安法、完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则，只会加强香港的法治建设、更好维护广大香港民众的各项权利和自由，只会扩大香港社会均衡有序参与政治、更好推动香港民主制度健康发展。同时必须指出，在法治社会，法律面前人人平等，违法必究。英国不应为违法者撑腰打气。

发言人还说，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中国始终为外国驻港领事机构依法履职提供必要协助和支持。同时，外国驻港领事机构必须遵守包括香港国安法在内的中国法律以及《维也纳领事关系公约》等国际法准则，不得从事任何干涉中国内政、违反法律的活动。

发言人最后强调，英国应该认识到，任何扰乱香港、以港遏华的图谋都不可能得逞，保持香港长期稳定繁荣符合包括英国在内的各方利益。中国再次敦促英国认清现实和大势，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要给中英关系制造新的障碍。

针对上述报告，香港政府发言人昨天也发表声明批评报告中多项针对香港的指控不实，港府表示坚决反对，重申香港是中国不可分离的部分，在“一国两制”下享有高度自治权、直辖于中央人民政府，港府再次敦促英国尊重国际法和国际关系基本准则，停止借香港事务干预国家内政。

发言人表示，坚决反对报告内针对完善选举制度的失实指控。完善选举制度令“爱国者治港”原则得以全面落实，确保立法会议员均为爱国爱港、国家发展利益和香港长期繁荣稳定为依归的人士，候选人来自不同背景及政治光谱，并分别通过选举委员会、功能团体及分区直接选举产生，平衡香港整体利益、界别利益和地区利益，今次选举各候选人的良性竞争，亦反映新选举制度的公平性和竞争性。

发言人还表示，香港国安法确保香港特区能坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，市民继续依法享有基本法下的权利和自由。而国安法规定的四类危害国家安全的罪行定义严谨，奉公守法的人士不会误坠法网。执法部门是根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取其执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

有关报告关注香港特区的检控决定和司法独立性，发言人重申，《基本法》订明检控工作由律政司主管，不受任何干涉，亦不涉及任何政治考虑，任何人都不得干涉按照法律进行的独立检控决定，《基本法》亦订明香港特区享有司法权和终审权，法院独立审判，不受任何干涉。

英国昨天发布关于香港的报告时斥责中国利用国家安全法镇压香港的反对派政治家、媒体和公民社会，并说“香港的自由受到侵蚀是对自由和民主的侮辱。”