法国跨党派议员代表团抵台访问

法国国民议会前议长、现任友台小组主席戴扈杰（Francois de Rugy）率领的访问团，今早抵达台湾。

综合联合新闻网和自由时报报道，戴扈杰在桃园机场发表谈话时说，很高兴受台湾政府邀请，与国民议会另外五名议员组成跨党派小组一起到台湾访问。

戴扈杰说，他作为法国国民议会友台小组主席，在国民议会通过第一个友台决议文，鼓励法国政府支持台湾参加国际组织，通过决议文之后，他就希望来到台湾与蔡英文及其他相关部会进行会谈。

戴扈杰说，希望这次交流是台湾与法国及台湾与欧洲之间的交流，内容可以涉及文化、经济等层面。

台湾外交部说，戴扈杰长期坚定支持台湾，自2020年5月接任国民议会友台小组主席以来，致力深化台法友好关系。这次是戴扈杰在2016年之后第二度访台，彰显台法关系友好紧密。双方将就疫后经济复苏、数位转型、印太区域安全等政经议题广泛交换意见，进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的伙伴关系。

该团是继法国参议院友台小组主席李察10月率团访台后，另一个法国国会访问团。访问团成员还包括法国外交委员会议员海泽（Jean-Luc Reitzer）、杜玛（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean Francois Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric），以及财政委员会议员布义顾（Jean-Louis Bricout）。

访台期间，戴扈杰等将会见台总统蔡英文、行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮；访宾另外将会晤台湾经济部、卫生福利部、大陆委员会、行政院环境保护署等相关部会首长，并参访文经设施等。